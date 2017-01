Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 15.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

In der Nacht zum Sonnabend gegen 2 Uhr wurde ein 42-jähriger Frankfurter auf der Stadtbrücke mit einem Faustschlag im Gesicht verletzt. Er war, in Begleitung eines 28-jährigen Polen aus Slubice kommend, direkt auf der Fahrbahn gelaufen. Als ihm ein Abschleppwagen entgegenkam, schlug er mit der Faust auf dessen Motorhaube. Der Fahrer stieg aus, reagierte mit einem Faustschlag und fuhr davon. Die herbeigerufenen Polizeibeamten wurden von dem verletzten Frankfurter plötzlich angegriffen. Sie nahmen den wild um sich schlagenden Mann (2 Promille) mit in die Ausnüchterungszelle.

Nummernschilder gestohlen

In der Nacht zum Sonntag wurden auf dem Parkplatz des Klubs Kamea zwischen 0 und 0.45 Uhr die Kennzeichen eines Eisenhüttenstädter Autos gestohlen.

Der Blitzer der Stadtverwaltung steht heute unter anderem an der Friedrich-Ebert-Straße.

Blitzer