Polizeibericht Neuruppin vom 15.01.2017

Neuruppin (moz) In Einfamilienhauseingebrochen

Wittstock (RA) In ein Einfamilienhaus in Wittstock sind Unbekannte zwischen Donnerstagmittag, 13 Uhr, und Freitagmorgen, 7.30 Uhr eingebrochen. Die Täter waren durch das Aufhebeln eines Fensters ins Hausinnere gelangt und hatten dort mehrere Schränke und Behältnisse durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen wurden dabei Bargeld, Schmuck und ein Sparbuch entwendet. Kriminaltechniker sicherten am Tatort Spuren. Hinweise zu den möglichen Tätern gibt es aber bisher noch nicht.