GÃ¤ste halten faires Derby lange offen

"Klar sind wir ein wenig enttäuscht, weil hier definitiv mehr drin war", sagte Tobias Bannert nach dem Abpfiff. "Wenn man verliert war immer mehr drin", ergänzte der Friedländer Rückraumschütze, der mit einem halben Dutzend Treffern großen Anteil daran hatte, dass die Partie lange Zeit ausgeglichen und entsprechend spannend verlaufen war. Aber: Bannert hatte auch mindestens ebenso viele Fahrkarten geschossen. "Ja, da war in der Schlussphase sicher der eine oder andere Wurf dabei, den ich so nicht hätte nehmen sollen", gab er selbstkritisch zu. "Aber wir haben an unsere Chance geglaubt und wollten diese nutzen. Und dabei passieren dann eben auch Fehler."

Ähnlich sah es Rot-Weiß-Trainer Volker Musick: "Wir waren heiß, wollten dieses Derby nicht verlieren. Dabei haben wir das eine oder andere Mal zu schnell abgeschlossen und statt eines eigenen Treffers im schnellen Gegenstoß ein Tor kassiert", monierte der Chef auf der Gäste-Bank. "Allerdings sind die Müllroser auch super Konter gelaufen", erkannte Musick an.

Für den 20-jährigen Bannert war das erste Derby in der Süd-Staffel - die HSG hatte bis zur Vorsaison in der Verbandsliga Nord gespielt - derweil ein ganz besonderes. Der Rechtshänder ist nämlich Müllroser, spielte zehn Jahre - bis zur Jugend A in der Brandenburg-Liga - für die Schlaubetaler, ehe es ihn beruflich und privat nach Beeskow, sportlich zu den Rot-Weißen verschlug. "Ich habe mich tatsächlich schon lange auf dieses Duell gefreut. Schön, dass ich mal wieder hier spielen durfte. Die Atmosphäre war toll", schien der Ärger über die Niederlage dann doch irgendwann verflogen.

Um genau 19.06 Uhr hatten die souveränen Grünheider Schiedsrichter Michel Nowak und Falk Witt, denen es die Kontrahenten in einer fairen Partie aber auch leicht machten, beide Mannschaften am Sonnabend zu den Auswechselbänken schicken müssen: Die Anzeigetafel war ausgefallen. Kurz darauf funktionierte sie aber wieder - und registrierte Bannerts Anschlusstreffer zum 18:19.

Knapp 18 Minuten waren da noch zu spielen, und der Außenseiter schnupperte tatsächlich an einer Überraschung. Dann aber sorgten Marc Eschenbach, Norman Ermling, Matthias Stalla und Felix Preiß mit einem 6:1-Lauf für die höchste HSG-Führung - und für mehr als die Vorentscheidung - während Jakub Wanke im Tor der Gastgeber im Duell mit den Friedländer Schützen ein ums andere Mal Sieger blieb. "In dieser Phase konnten wir besonders unsere Schnelligkeitsvorteile ausspielen, nachdem wir uns lange schwer getan haben", sagte Eschenbach, der mit acht Toren erfolgreichster Werfer der Partie war und dem es fast folgerichtig vorbehalten blieb, mit einem seiner hohen Bälle ins lange Eck für den 28:23-Schlusspunkt zu sorgen.

In den zweiten 30 Minuten war es aber vor allem Ermling, der dem Derby seinen Stempel aufgedrückt hatte. Von Trainer Michael Stalla erst nach der Pause gebracht, erzielte der Rechtsaußen die Hälfte der Müllroser Treffer in Durchgang zwei, dabei die ersten vier in Folge. "Wir wussten, dass es schwer wird. Umso mehr freuen wir uns über den Sieg." Dass er erst nach der Halbzeit spielen durfte, sei "allein die Entscheidung des Trainer", sagte der 31-Jährige.

Dass der Favorit so lange um den Erfolg zittern musste, lag an der couragierten Leistung der Rot-Weißen. Zwar lagen diese von Beginn an hinten, schafften aber immer wieder den Anschluss oder gar den Ausgleich. Nur eine Führung wollte ihnen nicht gelingen, weil Rechtsaußen Ronny Kohle beim Stande von 5:5 mit einem Konter an Wanka scheiterte und die Gäste beim 10:10 ganz besonderes Pech hatten, als erst Robert Schlünz den Pfosten traf und Nico Lehmann im Nachfassen die Latte. Die gar nicht mal so kleine Friedländer Fan-Kolonie konnte es nicht fassen, wurde aber nicht müde, ihre Mannschaft zu unterstützen.

Bei der hatten sich bis zur Halbzeit schon sieben Akteure in die Torschützenliste eingetragen, während sich bei den Gastgebern Stalla, Eschenbach, Preiß und Tobias Hallert die Ausbeute teilten. Letzterer beeindruckte ein ums andere Mal mit einer guten Wurfauswahl. Auffällig auf der anderen Seite, dass die Friedländer Rückraumschützen, allen voran Rechtshänder Max Voß auf rechts, immer wieder den Weg in die Mitte suchten statt von den Halbpositionen abzuschließen oder auch mal mit Tempo an den Kreis durchzubrechen.

"Die Partie war weit enger, als es das Ergebnis am Ende aussagt. Wir haben uns sehr gut verkauft", sah Gäste-Trainer Musick am Ende durchaus positive Aspekte. "Es war für die Zuschauer sicher ein ansehnliches Spiel, aber wir hätten unseren tollen Fans gern einen Sieg geschenkt."

HSG Schlaubetal-Odervorland: Wanka - Preiß 5 Tore, Kusansky, Hallert 4, Jüterbock, Stalla 4, Przemyslaw, Eschenbach 8, Heine, Ermling 7, Firniß

Rot-Weiß Friedland: Otto, Semrau - Heinrich, Schlünz 3, Kohle 3, Bannert 6, Schreiber 4, Lehmann 4, Schwadke 2, Niklasinski, Fussan, Breske, Gordziel, Voß 1

Siebenmeter: keine - Zeitstrafen: je 3