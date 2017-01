Festlicher Neujahrsempfang in Zehdenick

artikel-ansicht/dg/0/

Auch Bildungsdezernent Dieter Starke (SPD) stimmte als Vertreter des Landkreises Oberhavel am Freitagabend in der Klosterscheune Zehdenick in dieses Loblied mit ein: "Es zahlt sich nun auch, dass wir in den vergangenen Jahren nicht gegeneinander, sondern miteinander gearbeitet haben." Das gelte nicht für den Investitionen, sondern auch bei der Entwicklung einer attraktiven Schullandschaft im Norden des Landkreises. Dennoch: Trotz einer sehr engen Zusammenarbeit zwischen Landkreis und Stadt sei es nicht gelungen, das Georg-Mendheim-Oberstufenzentrum in Zehdenick zu stärken. Auf Entscheidungen, die auf Landesebene getroffen worden seien, habe man nicht immer Einfluss nehmen können. Allerdings gebe es in diesem Jahr auch im Bildungsbereich ein Jubiläum zu feiern: Vor 25 Jahren wurde im Oberstufenzentrum die gymnasiale Oberstufe ins Leben gerufen. Der Geburtstag wird mit einem Festakt voraussichtlich am 4. September in Zehdenick gefeiert, kündigte Starke an. Der eigentliche Jahrestag, der 10. August, falle in die Sommerferien. "Ich denke, dass die gymnasiale Oberstufe die nächsten 25 Jahre in Zehdenick Bestand haben wird", zeigte sich Starke zuversichtlich.

Wichtig sei in diesem Zusammenhang auch, dass Ulrike Neumann, Chefin der gymnasialen Oberstufe, die Leitung des Georg-Mendheim-Oberstufenzentrums übernehmen werde. Sie wohne zudem in Mildenberg.

Auch sonst drehte sich am Freitagabend alles um Jubiläen. Noch einmal blickte Bürgermeister Arno Dahlenburg (SPD) auf eine gelungene 800-Jahr-Feier zurück. Das Miteinander aller Akteure, das zum Erfolg des Jubiläumsjahres beitrug, mache ihm Mut für die Zukunft, auch wenn der Funke der Begeisterung erst spät übergesprungen sei. Viele Menschen hätten durch das Jubiläum ihre Heimat- oder Geburtsstadt neu entdeckt. Den Satz "Dass wir das noch erleben durften!" habe er am Festwochenende des Öfteren von älteren Zehdenickern vernommen. Und so soll es 2017 auch weitergehen. Gleich fünf Ortsteile feiern in diesem Jahr ein Jubiläum. Mit Badingen, Bergsdorf, Mildenberg und Zabelsdorf blicken gleich vier Dörfer auf ihre urkundliche Ersterwähnung vor 750 Jahren zurück. Kappe wird 250 Jahre alt. Den Neujahrsempfang nutzten die Ortsvorsteher, um für ihre Festprogramme zu erwerben. Die Festkomitees haben sich abgestimmt, damit es nicht zu Überschneidungen kommt.

Mit einem Festumzug am 24. Juni begeht Badingen das Jubiläum, verkündete Ortsvorsteher Claus-Dieter Wilksch. Drei Tage lang feiern die Mildenberger in diesem Jahr ihren Bauernmarkt, der vom 8. bis 10. September ganz im Zeichen des Jubiläums stehen wird, so Ortschef André Witzlau. Das Erntefest in Bergsdorf wird am 23. September besonders festlich ausfallen und endet mit einem Feuerwerk, kündigte Ortsvorsteher Michael Schulze an. Auch die Zabelsdorfer integrieren die 750-Jahr-Feier in das Erntefest am 16. September. Beim Festumzug hofft Ortsvorsteher Emil Beuth auf Mildenberger Unterstützung. In Kappe gibt es zum traditionellen Dorffest am 19. August einen Überraschungsgast, kündigte Ortschefin Janette Okonek an. Darüber hinaus wird in Kappe für den 5. März zu einem Tag der offenen Tür unter anderem ins Gemeindezentrum des Ortes, ins Heimatmuseum, in die Kirche und am Wildgehege eingeladen. Die anderen vier Dörfer haben das ganze Jahr über weitere Veranstaltungen geplant, zumeist sind Chroniken in Arbeit. In Mildenberg wird die Ortsgeschichte in Buchform am 24. März im Rahmen einer Kinonacht im Ziegeleipark Mildenberg vorgestellt.

Geehrt wurden in diesem Jahr im Rahmen des Neujahrsempfang in Zehdenick verschiedene Persönlichkeit aus den fünf Jubiläums-Ortsteilen. Zumeist engagieren sich die Männer und Frauen seit Jahrzehnten in ihren Dörfern. Ohne ihr Tun wäre das Leben in den Ortsteilen um einiges ärmer, lobten Bürgermeister Arno Dahlenburg und Hartmut Leib (SPD) als Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung sowie die Ortsvorsteher, die mit ihren Beiräten die Vorschläge für die Auszeichnungen gemacht hatten.