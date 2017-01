Fotoshow mit Panzerbrigade

artikel-ansicht/dg/0/

Zagan (MOZ) Die amerikanische Panzerbrigade, die vor allem zur Abschreckung Russlands dienen soll, ist in Polen eingetroffen. Anders als in Brandenburg, wo es Kritik an ihrer Stationierung gibt, wurde sie im Nachbarland nahezu euphorisch begrüßt.

"Keep smiling!" Für Mike Barton und Dante Person war dies am Sonnabend das entscheidende Kommando. Immer wieder mussten die beiden US-Sergeants (Unteroffiziere) vor ihrem Bradley-Panzer in die Kameras lächeln. Hunderte Polen - von der jungen Frau mit Baby im Arm bis zu Pensionären - wollten Erinnerungsfotos mit ihnen machen.

"So oft bin ich noch nie geknipst worden. Aber es ist cool. Die Leute hier sind unwahrscheinlich freundlich." Der dunkelhäutige Dante Person, der aus Alaska stammt, lacht bei diesen Sätzen über beide Ohren.

Von einem "historischen Tag, ab dem sich jede polnische Familie sicherer fühlen kann", spricht Polens Regierungschefin Beata Szydlo bei der Willkommensparade. Ihr Verteidigungsminister Antoni Macierewicz betont, dass die Amerikaner hier seien, um die Freiheit und Unabhängigkeit Polens zu unterstützen.

Macierewicz muss sich freilich auch ein Pfeifkonzert von einer kleinen Gruppe Demonstranten anhören. Denn der 68-Jährige hatte nicht nur kürzlich drei der wichtigsten Generale aus Polens Armee entlassen. Er gehört zu den schärfsten Russland-Kritikern im Land und ist fest davon überzeugt, dass das Flugzeugunglück von Smolensk, dem 2010 der damalige Präsident Lech Kaczynski zum Opfer fiel, ein vom Kreml geplantes Attentat war.

Seit Monaten ist zudem unverkennbar, dass die PiS-Regierung die Stationierung der Amerikaner als ihr persönliches Verdienst verkauft. Dabei hatte der scheidende US-Präsident Barack Obama bereits der Vorgängerregierung nach der russischen Annexion der Krim ein größeres militärisches Engagement im östlichen Mitteleuropa zugesagt. Die jetzt in Zagan und anderen westpolnischen Orten stationierte Brigade mit ihren rund 4000 Soldaten, 87 Panzern und 200 gepanzerten Fahrzeugen soll auch in Ländern wie Bulgarien, Rumänien und dem Baltikum gemeinsame Übungen mit den dortigen Streitkräften durchführen.

Um nicht gegen die Nato-Russland-Akte zu verstoßen, die die ständige Stationierung westlicher Einheiten in den östlichen Ländern des Bündnisses ausschließt, soll die Brigade alle neun Monate ausgetauscht werden. Ob dann auch jede neue Einheit ihre eigene Technik mitführen wird - was bedeuten würde, dass Truppentransporte durch Brandenburg zur Regel werden - ist noch nicht bekannt.

"Es ist gut, dass die Amerikaner zu uns gekommen sind, bevor Donald Trump Präsident wird. Denn der soll doch ein Freund von Putin sein." Das meint ein älterer Herr, während er mit seiner Frau die Erbsensuppe löffelt, die von den polnischen Gastgebern verteilt wird. "Ach, wenn die Russen es ernst meinen würden, dann könnten sie uns und die Balten in drei Wochen einnehmen", erwidert sein Gegenüber. Es hört sich an wie ein Stammtischgespräch über die Weltlage, das man auch irgendwo in Brandenburg belauscht haben könnte.

Dass die Amerikaner vorerst in vier Kasernen unterkommen, die allesamt unweit der Brandenburger Grenze liegen - in Drawsko Pomorskie (dem früheren Dramburg), Skwierzyna (Schwerin an der Warthe), Zagan (Sagan) und Boleslawiec (Bunzlau) - hat eine historische Ursache. Denn hier befanden sich schon vor 1945 damals noch deutsche Truppenübungsplätze und Kasernen. Als Polen dann Mitglied des von Moskau beherrschten Warschauer Vertrages wurde, war hier eine Verteidigungs-(oder auch potenzielle Angriffs-)linie gemeinsam mit sowjetischen Truppen. An die Russen können sich die älteren Einwohner von Zagan noch erinnern. "Ehrlich gesagt, sind mir da die Amerikaner lieber", sagt ein Mann.

Überhaupt ist man in dem kleinen Ort erstaunt über die Offenheit, mit der sich die neuen Einwohner hier bewegen. "Sie kommen jeden Tag zum Essen", sagt Adam Posiewska. Er ist der Chef einer Kneipe mit dem sinnigen Namen "Mafia". "Am Anfang dachte ich, sie würden vor allem Hamburger und Pommes bestellen. Aber nein, ihnen schmecken unsere polnischen Piroggen und andere Gerichte", berichtet er. Alkohol würden die Soldaten dagegen kaum trinken, "dafür Unmengen an Coca-Cola".

Der Lehrer Roman Frankiewicz, dessen Schüler mit polnischen und amerikanischen Flaggen ein Foto mit den Gästen schießen, erzählt, dass drei Soldaten schon zum Englisch-Unterricht eingeladen wurden. "Einer hatte schon ein paar Brocken Polnisch gelernt."

Trotz allem gibt es in Zagan, dessen Bürgermeister Daniel Marchewka seine Stadt stolz als "Polens Panzerhauptstadt" bezeichnet, auch ein paar Sorgenfalten. Denn ein Teil der 34. Polnischen Panzerbrigade, die bisher hier stationiert ist, soll in die Nähe von Warschau verlegt werden. Das würde für zahlreiche der 26 000 Einwohner des Ortes einen Umzug bedeuten.

Neben der rein amerikanischen Panzerbrigade werden in Kürze noch vier multinationale Nato-Bataillone mit je 1000 Soldaten in Polen sowie den drei baltischen Staaten stationiert. Das für Polen vorgesehene Bataillon, das ebenfalls von Amerikanern geführt wird und zu dem noch Briten und Rumänen gehören werden, soll in Masuren stationiert werden, unweit der russischen Exklave Kaliningrad. Nahezu folgerichtig kündigte Russland darauf Reaktionen an. Aber dafür schien sich an diesem Wochenende in Zagan kaum jemand zu interessieren.