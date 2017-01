Tag der offenen TÃ¼r am Strittmatter-Gymnasium

artikel-ansicht/dg/0/

Gransee (GZ) In einen Willkommens-Ort für alle verwandelte sich am Sonnabend das Strittmatter-Gymnasium. Schüler und Eltern hatten die Möglichkeit, sich einen Eindruck von der Schule, den Lehrern und den vielen schulischen sowie außerschulischen Aktivitäten zu machen. Zum Schuljahresbeginn am 4. September werden wieder viele Siebtklässler zum ersten Schultag die Unterrichtsräume in dem 2005 errichteten Schulgebäude betreten.

Mit szenischen Schulführungen, kleinen Theateraufführungen sowie mit Experimenten in Physik, Biologie und Chemie wurde versucht, die künftigen Schüler für das Abitur, aber auch die Schule an sich zu begeistern. Schulleiter Uwe Zietmann, Lehrer und auch Schüler zeigten die Räume, informierten über die verschiedenen Unterrichtsmaterialien und trugen auch über vegane Ernährung mit anschließender Verkostung vor. "Interaktiv sollen die Schüler die Möglichkeit haben, unsere Bücher kennenzulernen", so Deutschlehrer Olaf Hahn. Anschauen, anfassen und nachfragen waren erwünscht. Collagen, Keramikarbeiten und Grafiken lockten die Kreativen an, während Karsten Schlutter die Schul-Homepage präsentierte, die in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Informatik entstanden ist. Von den modernen Tafeln, den sogenannten Whiteboards, waren sowohl Schüler, aber vor allem die Eltern der künftigen Siebtklässler begeistert, die solche Arbeitsmittel aus ihrer Schulzeit wohl nicht kennen. Insgesamt war es nach Einschätzung des Lehrerkollegiums, aber auch der Gymnasiasten ein interessanter Vormittag, der sicherlich Weichen für die Schulausbildung bei einigen Jugendlichen gestellt hat. Viele Namen der jungen Besucher vom vergangenen Sonnabend wird man wohl im Jahr 2022 bei der Verleihung der Abiturzeugnisse wieder hören.