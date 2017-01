Hennigsdorfer bringt Tango nach Borgsdorf

artikel-ansicht/dg/0/

Borgsdorf (HGA) Wer laufen kann, kann auch Tango tanzen. Heißt es. Denn was den Tango Argentino auszeichnet, ist das Laufen mit dem Partner und der Musik. Am Freitag konnten Tangofreunde in Borgsdorf zum ersten Mal eine Milonga besuchen, eine Tanzveranstaltung, auf der bis in die Nacht hinein Tango gehört und getanzt wurde.

Das Tanzparkett befand sich, auf den ersten Blick vielleicht ein wenig überraschend, in dem italienischen Ristorante Salvia. "Ich wollte, dass man auch in Brandenburg einen Abend hat, an dem man mal Tango tanzen kann, weit weg von dem ganzen Stress und allen Nachrichten. Ich habe bis jetzt in Berlin und ganz Europa Milongas getanzt, aber noch nie in Brandenburg", erklärte Tango Argentino-Tanzlehrer und Veranstalter des Tango-Abends, Seyin Arpetin. Für ihn war das Restaurant die ideale Wahl: Die Tanzfläche sei schön groß, die Betreiber waren sofort begeistert und Borgsdorf liege zentral in Oberhavel, so dass viele Tanzpaare aus der Region anreisen können.

Tatsächlich war die Tanzfläche an diesem Abend auch gut gefüllt. Viele Paare kannten Seyin Arpetin, der als Tanzlehrer in Hennigsdorf, Nauen und Falkensee unterwegs ist, und folgten seiner Einladung zum gemeinsamen Tanz. Bevor es richtig losging, gab Arpetin noch eine kleine Einführung, damit auch Tango-Anfänger die Schrittfolge lernte.

Vor, seit, rück und quer - die Vier-Schritt-Kombination an sich wirkte nicht schwer. Doch dabei hatte man ja noch darauf zu achten, den Partner eng zu führen, die Hand des Mannes durfte allerdings auch nicht zu weit vom Schulterblatt in Richtung Süden wandern, die Tanzhaltung musste gewahrt und überhaupt sollte die Beinfreiheit für beide Partner gegeben sein.

Geübte Tanzpaare fegten schon bald beschwingt über das Parkett, verharrten auch schon einmal mit feurigem Blick, und die eine oder andere Frau schwang elegant ihr Bein in die Höhe. Andere wollten lieber auf Nummer sicher gehen und überprüften ihre Fußarbeit mit scharfen Augen. "Es ist sehr schön, dass ihr achtsam seid, aber das macht den Tanz kaputt", rief Arpetin. "Ihr wollt euren Partnern nicht auf die Füße treten, das ist gut. Aber schaut bitte nicht auf den Boden." Mit dieser Ermunterung entließ er die etwa 15 Tanzpaare aus der Einführungsstunde in den freien Tanzabend.

"Ich finde es ganz klasse, dass bei der Premiere heute schon so viele Leute gekommen sind. Das ist doch ein guter Auftakt, dass Tango Argentino in Oberhavel Fuß fassen kann", fand Simone Goertz. Die Hennigsdorferin hatte einen Tanzkurs bei Arpetin besucht und dadurch vom Tango-Abend erfahren. Helga und Helmut Zwierzynski aus Berlin fanden die Idee der Milonga in Borgsdorf reizvoll. Bekannte hatten davon erzählt und so war das Ehepaar gekommen. Immer wieder suchen sie neue Orte für schöne Tanzabende. "Wir sind ein bisschen die Exoten hier", meinte der 76-jährige Helmut Zwierzynski. Seit 23 Jahren schon tanzen sie. Doch das Paar hatte auch einige Kritikpunkte: Das Licht war zu grell, im Tanzsaal saßen auch "normale" Restaurantgäste, die zum Essen gekommen waren und die Veranstaltung neugierig verfolgten, die Musik entsprach nicht immer dem Geschmack des Paares. Doch wie auf Knopfdruck wurde das Licht gedimmt und ein klassisches Tango-Stück gespielt. "Wir müssen jetzt tanzen", entschuldigte sich Zwierzynski, schnappte sich seine Frau und schwebte alsbald mit ihr durch den Raum.

Anhang unter dem Strich: Die Milonga im Restaurant Salvia soll künftig einmal im Monat stattfinden. Der nächste Termin ist am 10. Februar. Seyin Arpetin wird vorher eine Einführung geben. Eintritt: fünf Euro.