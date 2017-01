MÃ¤rker kochen selten

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Nirgendwo in Deutschland wird so wenig gekocht wie in Berlin-Brandenburg. Das ist ein Ergebnis einer großen Ernährungsstudie der Techniker Krankenkasse. Positiver Trend: Das Interesse an gesundem Essen steigt in der Region.

"Gesund" geht damit sogar erstmals vor "lecker" - zumindest in der Theorie. Während die Hälfte der Befragten noch vor vier Jahren erklärte, dass für Essen "Hauptsache lecker" gelte, sagen das nun noch 40 Prozent, während inzwischen 42 Prozent der Leute finden, dass "Hauptsache gesund" das wichtigste Kriterium ist.

Die Techniker Krankenkasse freut es. "Mit der richtigen Ernährung lassen sich viele Risikofaktoren reduzieren", sagt Kassenchef Jens Baas. Allerdings hapere es vielfach bei der Umsetzung der guten Vorsätze oder der Anwendung des durchaus vorhandenen Wissens über gute Ernährung in der Praxis. So sagt in Berlin und Brandenburg nur jeder Dritte, dass daheim "fast jeden Tag selbst gekocht" werde. Mit großem Abstand absoluter Tiefstwert bundesweit. In Baden-Württemberg zum Beispiel kommt in zwei von drei Haushalten täglich Selbstgekochtes auf den Tisch.

Auch den Gründen dafür, warum die Küche kalt bleibt, sind die Experten auf den Grund gegangen. So sind viele Menschen zu bequem oder fühlen sich zu erschöpft, um zu kochen. Anderen fehle es an der Zeit für den Einkauf. Das Dilemma: Diese Menschen greifen dann häufiger zu Fertiggerichten oder Snacks, die meist viel Fett, Salz oder Zucker enthalten.

Möglicherweise gibt es einen Zusammenhang zwischen diesen regionalen Ernährungsgewohnheiten und einer anderen Zahl aus der Studie. So ist der Anteil derer, die unter Diabetes oder erhöhten Cholesterinwerten leiden, in Berlin-Brandenburg mit 26 Prozent am höchsten. In Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland sind nur zehn Prozent der Leute betroffen.

Bundesweit räumen in der Studie übrigens viele Menschen ein, am Arbeitsplatz zu sündigen. 40 Prozent der Männer geben an, sich im Job ungesund zu ernähren, weil das Verpflegungsangebot schlecht ist. Ein Viertel der Befragten gibt an, oft keine Zeit für eine Pause zu haben und deshalb nebenbei zu essen.

Positiv bewerten die Studienautoren, dass die Menge an verzehrtem Fleisch sinkt. "Das ist ein Hinweis darauf, dass bewusster gegessen wird", so die Experten in ihrem Fazit. Berlin und Brandenburg gehören aber nach wie vor zu den Ländern mit dem höchsten Fleischkonsum. 85 Prozent der Befragten sagen hier, dass Fleisch fester Bestandteil ihres Speiseplans ist. Der Anteil der sogenannten Flexitarier, die nur selten Wurst oder ein Steak essen, liegt bei lediglich elf Prozent. In Bayern sind es 23 Prozent. Die Autoren betonen jedoch, dass die Studie keine Belege für einen Zusammenhang zwischen Erkrankungen und einer fleischreichen Ernährungsweise liefere.

Auffällig sei jedoch der Zusammenhang zwischen körperlichen Beschwerden und Allergien beziehungsweise Nahrungsmittel-Unverträglichkeiten. So fühle sich fast jeder Zweite, der darunter leidet, häufig ausgebrannt. Zuweilen kommen noch Kopfschmerzen hinzu. Schlechte Nachricht für Berlin-Brandenburg: Mehr als jeder Vierte hat hier mit Allergien oder Intoleranzen zu kämpfen, während in manchen anderen Ländern lediglich einer von zehn mit der Lebensmittelverträglichkeit Schwierigkeiten hat.

An der Region vorbei geht nach wie vor der Bio-Boom. Nur ein Drittel der Befragten greift regelmäßig zu, obwohl die Autoren der Studie betonen, dass Obst und Gemüse aus Bio-Anbau einen deutlich höheren Gehalt an sekundären Pflanzenstoffen hätten. Diese seien gut für die Gesundheit.

Zum Modethema Veganismus konnte die Studie aus einem einfachen Grund wenig Erhellendes liefern: In den meisten Altersgruppen liege der Anteil derer, die komplett auf tierische Produkte verzichten, im statistisch nicht messbaren Bereich. (Mit Adleraugen)

Von Mathias Hausding

