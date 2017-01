HÃ¤ndler ordern Holzschlitten nach

artikel-ansicht/dg/0/

Wer ist schneller? Albert (6, links) und Robert (7) hatten am Sonnabend Spaß auf dem Hügel am Bretterschen Graben in Erkner. Auf den vereisten Spreewiesen am Fuße des Berges rutschten beide Schlitten hervorragend. © MOZ/Manja Wilde

Kommt er oder kommt er nicht? Schnee hatte der Wetterbericht fürs Wochenende angekündigt, doch am Sonnabend ließ Frau Holle die Flocken nur sehr spärlich fallen. Albert (6) und Robert (7) hielt das nicht davon ab, mit ihren Schlitten den Hügel am Bretterschen Graben in Erkner hinunter zu rutschen. "Sie sind extra aus Prenzlauer Berg gekommen, um Schlitten zu fahren", sagte Oma Karin Großöhmichen. Bei ihr und ihrem Mann Christian verbrachten die Jungen das Wochenende.

Mit den Schlitten der Großeltern sausten die beiden die Piste runter, bis auf die vereisten Spreewiesen. Welches Gerät ist das bessere? Welches nimmt die Huckel auch bei wenig Schnee? Zunächst schaffte Robert auf dem klassischen Holzschlitten die besseren Weiten. Doch als sich Albert mit seinem lenkbaren Kunststoff-Bob eingefuchst hatte, stand er seinem Bruder nicht mehr nach - obwohl er leichter ist.

Einige Kilometer weiter hatte Yves (7) seine Mutter trotz des spärlichen Schnees von einem Ausflug zum Berg an der Grünheider Kirche überzeugt. Mit einem so genannten Po-Rutscher, einer flachen Plastik-Schüssel mit zwei Griffen, flitzte er den Hügel hinunter, prallte regelmäßig an die Holzpoller, kugelte sich lachend von seinem Sitz und lief den Hang wieder hinauf. "Ihm kann's nicht schnell genug gehen", sagte Mutter Jenniffer Giffey. Da sei der Po-Rutscher genau das Richtige.

In Spielwarenläden in Erkner und Fürstenwalde waren klassische Holzschlitten besonders gefragt. "Sie waren ausverkauft und auch gar nicht mehr so leicht zu kriegen", sagte Thorsten Dagge von Krümelland Stifte & Co in Erkner. 15 Stück habe er im ersten Schub verkaufen können, zwölf noch nachbestellt. "Manchmal schleppt man Schlitten jahrelang mit, aber wenn's anfängt zu schneien, kaufen die Leute sie auch." Aus Dagges Sicht sind die Davoser Schlitten nach Schweizer Art die besten. Das Holzmodell ohne Hörner sei stabil, relativ schwer und rutsche gut. Für rund 40 Euro verkauft er es derzeit.

Im Spielwarengeschäft von Bodo Habermann in Fürstenwalde waren Holzschlitten ebenfalls vergriffen. Auch dort konnte man nachordern. Vier Exemplare seien derzeit noch verfügbar, sagt Karin Habermann. Zwischen 50 und 60 Euro koste das klassische Modell. Die Hörner-Rodel sind hingegen ausverkauft. Auch die Po-Rutscher gibt es nicht mehr."Da muss man immer gleich 25 Stück nehmen. Das habe ich nur mal gemacht, als ich eine größere Bestellung für eine Kita hatte", erklärte Karin Habermann.

Auch Vivien Kranz aus der Gartenabteilung des toom-Baumarktes in Fürstenwalde empfiehlt Holzschlitten. Das "normale" Modell sei allerdings ausverkauft, aber Hörnerschlitten für 64 Euro seien noch verfügbar. Zu Plastikschlitten rät sie erst bei größeren Kindern - "die sind wirklich schnell, aber die Kinder mögen das".