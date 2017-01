Millioneninvestitionen in der Stadt

artikel-ansicht/dg/0/

Leser der Märkischen Oderzeitung wussten es schon seit Freitag, am Sonnabend hat es Bürgermeisterin Dagmar Püschel (Die Linke) nun offiziell bestätigt, dass sie sich - wahrscheinlich im September - zur Wahl für eine zweite Amtsperiode stellen will: "Ja ich will. Wenn die Bürger und Bürgerinnen es wollen, werde ich auch zum Neujahrsempfang 2018 einladen und meine Vorhaben vorstellen." Sie habe Zeit benötigt, um die Frage einer erneuten Kandidatur zu klären. "Ob Sie es glauben oder nicht. Die Entscheidung ist erst im Kurzurlaub im Winter gefallen", sagte die Linken-Politikerin. Heute wisse sie, welche Anforderungen das Amt stelle. Man werde immer wieder vor neue Probleme gestellt, die nicht planbar und beeinflussbar seien. Und sie fügte einen weiteren Aspekt hinzu: "Ich weiß heute, dass die Wahrheit nicht von allen gern gehört wird. Und man macht sich nicht immer damit Freunde. Die Wahrheit zu sagen, bedeutet Kampf."

Ob Dagmar Püschel den Neujahrsempfang der Stadt und der städtischen Unternehmen auch der eigenen Ambitionen wegen unter den Titel "Zukunftsfest" gestellt hat, blieb offen. In ihrer Rede nahm sie jedenfalls die Zukunft der Stadt in den Blick, nahm sich dafür den konsolidierten Haushalt als Leitfaden. "Nur geordnete Finanzen schaffen Handlungsspielraum", sagte sie.

Unter anderem habe man nun Handlungsspielraum für Investitionen, die durch Fördermittel und den dafür notwendigen Eigenanteil der Stadt ermöglicht werden. Rund 7,5 Millionen Euro will alleine die Stadt in diesem Jahr verbauen. Ein großer Teil der Mittel fließt in die Sanierung von Kita- und Schulgebäuden. Aber auch das Rathaus wird weiter auf Vordermann gebracht, dort die Fassade auf der Hofseite. Ein dicker Brocken ist der Ausbau eines Teilstückes der Oderlandstraße.

Geordnete Finanzen bieten aus Sicht von Dagmar Püschel aber auch Möglichkeiten für Wirtschaftsförderung. Die Bürgermeisterin kündigte an, dass es im Industriegebiet ein weit fortgeschrittenes Ansiedlungsbegehren eines Unternehmens gebe. In der Stadtverordnetenversammlung im Dezember sei im nicht öffentlichen Teil die Zustimmung zum Verkauf eines Grundstückes erteilt worden. Das Unternehmen wolle bis 2020 in Eisenhüttenstadt 25 Millionen Euro investieren. Ein Name wurde nicht genannt, das werde das Unternehmen bei Zeiten selbst tun. Dagmar Püschel hob lobend hervor, dass auch schon ansässige Unternehmen erweitern, sich neue Geschäftsfelder erschließen und investieren. Genannt wurde ArcelorMittal Eisenhüttenstadt mit seiner 35-Millionen-Investition in den Hochofen 5A. Vorstandsvorsitzender Pierre Jacobs nahm am Empfang teil.

Das Rahmenprogramm für den offiziellen Teil - der Einladung waren wieder Vertreter aus Politik und Verwaltung, von Vereinen und Einrichtungen sowie Bürger der Stadt gefolgt - gestaltete im Friedrich-Wolf-Theater Schneemann Snowy, der im vergangene Jahr 20 Jahre Bühnenjubiläum gefeiert hat.