300 GÃ¤ste trinken fÃ¼r guten Zweck

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1544793/

Der Ortsteil Trebus ist für seinen Karneval bekannt. Und mit dem Blick eines Karnevalisten wäre es ihm auch leichter gefallen, auf diese "scheinbar aus den Fugen geratene" Welt des Jahres 2016 zu blicken, sagte Fürstenwaldes Bürgermeister Hans-Ulrich Hengst zu Beginn seiner Rede. Die Wahl Donald Trumps zum amerikanischen Präsidenten sei ein Beispiel für das Wort des Jahres: Postfaktisch, für "gefühltes Wissen", bei dem Fakten in den Hintergrund treten.

Auch in Fürstenwalde habe sich die politische Kultur verändert, stünden vielleicht "postfaktische Zeiten" bevor, sagte Hengst. Aber: Manche Lösungen, wie für die Altanschließerproblematik und einige Bauvorhaben, würden nun mal länger dauern als allen lieb wäre. Entgegen aller Unkenrufe und vieler Prognosen vermeldete Hengst aber eine erfreuliche Entwicklung für die Domstadt: Mit 33 200 Einwohnern sei der höchste Stand seit 14 Jahren erreicht. Um die Entwicklung zu fördern, wurde in der Ketschendorfer Feldmark Bauland ausgewiesen.

"Diesem Schritt werden weitere in der Spreevorstadt, an der Uferstraße und in der Altstadt folgen", kündigte er an. Große städtische Projekte für 2017 sind außerdem: Aufbauschule und Jagdschloss "zu einem Leuchtturm der Bildungslandschaft" auszubauen, das neue Sozialgebäude am Pneumant-Sport-Forum sowie die beginnenden Bauarbeiten an Fontane- und Goßmann-Grundschule.

Zum Schluss dankte Hengst allen Menschen, die sich in sozialen oder kulturellen Projekten, in Vereinen und Institutionen engagieren: "Sie sind das Herz unserer Stadt". Besonders geehrt wurde diesmal Hannelore Holze, die den Fürstenwalder Tanzkreis ins Leben rief. An sie ging der "Goldene Rabe".

Mit "Trebus Helau, Fürstenwalde Helau", erhob Hengst sein Glas auf 2017 - und ermunterte auch die Gäste, fleißig zu trinken. Mit dem Erlös wird die Trebuser Heimatstube unterstützt.

"Ich finde es immer gut, einen Abriss zu bekommen, wie es gelaufen ist in der Stadt", sagte Uwe Richter vom Hanse-Trading-Reifenservice. "Man trifft mal wieder ein paar Leute", nannte Karl-Hein Merz vom Judo-Verein PSV Fürstenwalde den Grund, warum er gern zum Neujahrsempfang der Stadt kam.