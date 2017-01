artikel-ansicht/dg/0/

"Das ist ja Spitze", entfuhr es Jonas. Der Zwölfjährige aus Birkholz kam am Sonnabend mit seinen Eltern Mandy und Thomas Neumann und Schwester Jasmin (10) zum Tag der offenen Tür in die Beeskower Albert-Schweitzer Oberschule. "Jonas muss sich entscheiden, wo er ab kommendem Schuljahr die siebte Klasse besuchen wird. Wir sind uns jetzt schon sicher: Es wird hier bei den ,Schweitzern` sein", erklärte Mandy Neumann, die von der Einrichtung "viel Gutes" gehört und gelesen hatte.

Mit einer Mischung aus Stolz, Verwunderung und Zufriedenheit beobachtete sie, wie ihr Sohn im Chemieraum geschickt, aber mit dem nötigen Respekt, am Bunsenbrenner hantierte. Unter Anleitung der beiden Neuntklässler Christian Heuer und Lucas Rey und mit Hilfe von Kupferpulver entfachte der Junge aus Birkholz ein kleines Feuerwerk. "Das war was. Hat Spaß gemacht", fasste Jonas sein "Abenteuer Chemie" zusammen.

Mit weniger Knalleffekten und Gerüchen kam Simone Kannemann im Raum 65 aus. Dort ist das Fach WAT zu Hause - Kürzel für Wirtschaft, Arbeit und Technik. "Bereits ab der 7. Klasse bieten sich den Mädchen und Jungen beim WAT verschiedene Möglichkeiten des Einblicks in die Welt der Erwachsenen - von der Hauswirtschaft bis zur Mobilität", erläuterte die Fachlehrerin. Ihre Schüler würden zum Beispiel Berufs-Bilder erforschen, um herauszufinden, welche besonderen Kompetenzen für bestimmte Jobs benötigt werden.

"Hier wird ein breites Spektrum an Allgemeinwissen unterrichtet. Das verdient Respekt", lobte David Bechmann. Der Vater von Kai (12) nahm sich Sonnabend mit seinem Sohn viel Zeit, die Klassenzimmer des dreigeteilten Hauses zu besuchen. Dort werden knapp 300 Mädchen und Jungen in den Klassen 7 bis 10 unterrichtet. Sie kommen aus 52 Orten.

Schulleiter Frank Boywitt und Ehefrau Simone, die als Pädagogin bei den "Schweitzers" auch für Schulplanung und Projekte zuständig ist, präsentierten stolz neue T-Shirts mit dem aufgedruckten Initialen ASO für Albert-Schweitzer Oberschule. "Das schafft Identität, mehrt das Gemeinschaftsgefühl", ist sich Boywitt sicher. Einzigartig im Land Brandenburg sei der Schulplaner, "der sich bewährt hat und mehr ist als nur ein Hausaufgabenheft", wie er betonte. In den Planer würden sämtliche Infos der Schüler und Mitteilungen der Eltern für die Lehrer (und umgekehrt) fließen.

Für die neuen und farbenfrohen T-Shirts rührte die 16-jährige Lisa Treffke die Werbetrommel. "Ich bin jetzt Abiturientin am OSZ in Fürstenwalde und will später einmal Lehrerin werden. Hier, in der ASO, bin ich aber über Jahre zur Schule gegangen. Alte Liebe rostet bekanntlich nicht." Frank Boywitt konnte sich bei diesem Lob ein glückliches Schmunzeln nicht verkneifen.