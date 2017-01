Rockband Pankow lÃ¤sst es krachen

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Ein paar Jahrzehnte hat die Band Pankow schon auf ihrem Buckel. 1981 gegründet, zählte sie zu den bekanntesten Rockbands der DDR. Wohl auch, weil die Texte der Lieder oft einen kritischen Unterton hatten. Am Sonnabend kam die Band in die Orangerie, um einen guten alten Bekannten im neuen Gewand vorzustellen.

"Aufruhr in den Augen" hieß das Erfolgsalbum, das 1987 geschrieben wurde. 30 Jahre später spielen Pankow auf ihrer Tournee die Lieder des Albums wieder auf der Bühne.

Das Neue daran: Dieses Mal geben Pankow ihre Hits ohne Strom zum Besten. "Das Album bedeutet uns viel, es hat uns zusammengeschweißt. Und wir wollten sehen, wie die Lieder von damals in die Zeit von heute passen", erzählte Sänger André Herzberg. Also setzte sich die Band kurzerhand zusammen, arbeitete an Akustikarrangements der Lieder. "Und nun sind wir hier und können uns nicht über die Lautstärke definieren", sagte Herzberg und klang fast ein bisschen entschuldigend. Dabei war das Publikum gleich mit dem ersten Lied an seiner Seite. Im Gang wurde getanzt, in den ersten Reihen taktsicher mit den Köpfen mitgewackelt.

Auch in der Akustikversion trafen Pankow den Nerv ihrer Fans. Ein bisschen Punk, ein bisschen Blues, ganz viel Rock und noch mehr Spielfreude zeichneten das zweistündige Konzert aus. Singen im Sitzen? André Herzberg zeigte, was für ein engagierter Sitztänzer er war und wackelte auf seinem Stuhl mit dem Po, schüttelte die Hände, wenn er nicht gerade Gitarre spielte, und röhrte leidenschaftlich seine Texte ins Mikrofon. Gastmusiker Boddi Bodag, eigentlich bei der Band Engerling, ließ seine Finger über die Keyboardtasten fliegen. Und Jürgen Ehle entlockte dem Publikum mit seinen Gitarrenkünsten immer wieder Zwischenapplaus. Als Rolling Stones der DDR gehandelt, wusste Ehle die Rolle des Keith Richards offensichtlich gut auszufüllen.

"Man spricht ja heute oft von Agonie, wenn von der DDR geredet wird. Das Wort kannte ich nicht, dafür aber Langeweile", scherzte Herzberg, bevor das gleichnamige Lied startete und Begeisterung auslöste. Und was passiert, wenn alle Stücke eines Albums gespielt sind? In der Orangerie hieß das, Stöpsel rein, Stuhl von der Bühne. In altbewährter Pankow-Manier mit E-Gitarre wurde weitergerockt und spätestens beim Lied "Es gibt keine besseren Zeiten" hielt es, passend zur Textzeile "Steh' auf, geh' raus, es gibt keine besseren Zeiten", die hinteren Reihen nicht mehr auf den Sitzen, die Arme wurden in die Luft gereckt, es wurde getanzt und kräftig mitgesungen.

"Hätten wir gewusst, dass es eine Schuldirektorin mit diesem Namen gibt, hätten wir das Lied nie geschrieben", sagte André Herzberg mit einem spöttischen Lächeln bei der letzten Zugabe. Immerhin gab es damals ein Aufführungsverbot, weil eine Inge Pawelczik das Lied gar nicht lustig fand. Umso inbrünstiger sangen dann alle in der Orangerie "Mach's gut, Inge Pawelczik, du wilde Wahnsinnsmaus. Wir haben die ganze Nacht geliebt in deinem Hinterhaus". Immer und immer wieder.

Selbst nach der letzten Zugabe forderten die Konzertbesucher mit Applaus und Pfiffen die Band noch einmal auf die Bühne. Mit Erfolg. "Pankow, Pankow, Pankow, kille kille Pankow", grölte es bald zu "Komm Karlineken, komm" engagiert von und vor der Bühne. Bei so einer Stimmung war es kein Wunder, dass André Herzberg ein Wiedersehen nicht ausschloss: "Immer wieder gern, im Sitzen und im Stehen."