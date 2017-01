Zum Knutfest durch die Altstadt

artikel-ansicht/dg/0/

Bereits zum fünften Mal wurde diese Veranstaltung gemeinsam von der Freiwilligen Feuerwehr Zehdenick und dem Kameradschaftsverein der Feuerwehr Zehdenick auf die Beine gestellt. "Damit ist dieser Umzug inzwischen eine kleine Tradition geworden", merkte Bernd Gesch vom Kameradschaftsverein spürbar stolz an. Tatsächlich scheint sich der Umzug als Höhepunkt für Groß und Klein in der Stadtgemeinschaft herumgesprochen zu haben. Am Treffpunkt hatten sich vor allem Familien mit kleineren Kindern und teilweise sogar mit Kinderwagen versammelt. So auch Helga und Nikol Schmidt: "Für uns ist es der erste Umzug mit unserem kleinen Simon". Der gerade einmal vier Monate alte Säugling schlummerte derweil in seinem warmen Kinderwagen. Neben ihnen betrachtete Zoey Pawlowski, vier Jahre alt, fasziniert ihre selbstgebastelte Laterne. An die Erwachsenen wurden währenddessen Fackeln ausgeteilt, bevor das Startsignal ertönte. Polizei und Feuerwehr eskortierten den Zug auf dem Weg durch die Altstadt. Außerdem beobachteten viele Schaulustige die Prozession aus ihren Wohnungen, einige von ihnen schlossen sich der Gruppe sogar an auf ihrem Weg zum Adolf-Mann-Platz. Dort angekommen, wartete bereits ein großer Berg an ausgedienten Weihnachtsbäumen auf die inzwischen fast 200 Menschen. Die Kameraden von der Feuerwehr entzündeten ihn mit den Fackeln, sodass sich die Gäste nach dem Marsch durch die verschneiten Straßen Zehdenicks an einem lodernden Feuer die Hände wärmen konnten. Derweil tönte schon Musik über den Platz, für Verpflegung war ebenfalls gesorgt. Im Laufe des Abends feierten noch mehr als 300 Menschen das Knutfest im Zentrum der Altstadt.