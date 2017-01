artikel-ansicht/dg/0/

«Der Fuß sieht auch schon besser aus, zum Glück nichts kaputt», schrieb der Nationalspieler auf Twitter. Drux war beim 35:14 (17:6)-Erfolg der DHB-Auswahl bei dem Turnier in Frankreich kurz vor Ende der ersten Halbzeit am Sprunggelenk behandelt worden und danach nicht mehr aufs Spielfeld zurückgekehrt.

Bundestrainer Dagur Sigurdsson hatte bereits direkt nach Spielende erklärt, dass er nicht mit einem längeren Ausfall des 21-Jährigen rechne. «Ohne jetzt etwas Genaueres zu wissen, denke ich, dass es nicht so schlimm ist», sagte er nach der Partie in Rouen. «Er ist wohl umgeknickt. Ich hoffe, dass er nicht mehrere Tage ausfällt.» Ihr nächstes Spiel bei der WM bestreitet die DHB-Auswahl am Dienstag (17.45 Uhr) gegen Saudi-Arabien.