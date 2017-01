Kliniken erneut mit positiver Bilanz

artikel-ansicht/dg/0/

Nauen (MOZ) Die Erfolgsgeschichte der Havelland Kliniken Unternehmensgruppe geht weiter. Auch für das abgelaufene Geschäftsjahr 2016 konnte das Unternehmen auf durchweg gute Geschäftszahlen zurückblicken. "Das Jahr verlief sehr positiv und alle Gesellschaften haben ihr Jahresziel erreicht", sagte Geschäftsführer Jörg Grigoleit am Freitag. "Sie haben sogar besser abgeschnitten, als die Wirtschaftsplanung dies voraus gesagt hatte." 131 Millionen Euro Umsatzerlöse seien im vergangenen Jahr erzielt worden, und für das laufende Jahr werden 137 Millionen Euro Umsatzerlöse in Summe aller Gesellschaften erwartet, fasst der Geschäftsführer die Wirtschaftsbilanz zusammen.

Die Havelland Kliniken gehören mit über 1870 Mitarbeitern zu den größten Arbeitgebern in der Region, wobei die Auszubildenden hierbei noch nicht mitgerechnet wurden. Nach dem Wachstumskurs der vergangenen Jahre kündigte Grigoleit für dieses Jahr keine weiteren Gesellschaften an. Dennoch werde die Zahl der Mitarbeiter auch in diesem Jahr leicht steigen. "Lag das Konzernjahresergebnis 2016 bei gut acht Millionen Euro, so rechnen wir in diesem Jahr mit einem Jahresüberschuss zwischen fünf und sechs Millionen Euro.

Für 2017 haben sich die Havelland Kliniken eine Reihe von Arbeitsschwerpunkten gesetzt. Im Mittelpunkt steht dabei der sogenannte "Masterplan Regelversorgung 1,0", der in diesem Jahr abgeschlossen werden soll. Hinter diesem sperrigen Begriff versteht man den organisatorischen Umbau, den das Unternehmen in den vergangenen Jahren erfolgreich vorangetrieben hat. Das medizinische Leistungsangebot weiterzuentwickeln. Betroffen hiervon sind eine große Anzahl Versorgungsleistungen, wie Notfallversorgung, stationäre Notfallaufnahme, ambulante Notfallbehandlung und den Rettungsdienst. "Der Vorteil für den Patienten liegt darin, dass er durch die Koordinierung alle Leistungen aus einer Hand bekommt", so Grigoleit. Bei einem Herzinfarkt werde durch die moderne Koordinierung wertvolle Zeit gewonnen, die in ländlichen Gebieten mit langen Rettungswegen eine maßgebliche Rolle spiele.

Auf der Agenda stehen ebenfalls die weiteren Umsetzungen des Modernisierungs- und Instandhaltungsprogramm (ITS). "Diese Baumaßnahmen, die nach 20 Jahren Betriebszeit notwendig sind, stellen eine besondere Herausforderung dar, da sie während des laufenden Betriebes stattfinden werden". Mit dem Konzept unter dem Namen "Klinik 2020" sollen - wie es der Name verrät, bis zum Jahr 2020 auch die Aufnahme und das Bettenmanagement zentral organisiert werden. "Strukturen, wie man sie aus dem Hotelmanagement kennt, sollen nach der Umsetzung helfen, auch mehr Ruhe auf die Stationen zu bringen", erläuterte Grigoleit.

Übergreifend in allen Bereichen und Tochtergesellschaften sind für 2017 viele weitere Schwerpunkte gesetzt worden. Das Medizinische Dienstleistungszentrum (MDZ) beispielsweise wird den ambulanten Pflegedienst "Helfende Hände" in den Regionalstellen Premnitz und Wustermark ausbauen. Die Gesundheitsservicegesellschaft (GSG) wird den Aufstockungsbau der Klinik Nauen fertig stellen. Die Planung des neuen Gesundheits- und Verwaltungszentrum Nauen in der Ketziner Straße mit Arztpraxen in den oberen soll ebenfalls in diesem Jahr erfolgen, ebenso wie die Struktur der Telekommunikationseinrichtungen. "Damit werden als positiver Nebeneffekt höherwertige Arbeitsplätze im Landkreis geschaffen", prognostiziert Grigoleit.

Das Wohn- und Pflegezentrum (WPZ) hat sich zur Aufgabe gesetzt, die Planung des Neubaus eines Seniorenpflegezentrums in Wustermark abzuschließen. Dessen Start ist für 2018 angepeilt. Und in Premnitz wird im Juli eine Tagespflege mit 18 Plätzen zu eröffnen. Der Rettungsdienst (RHG) wird auch 2017 die Pflasterpass-Kurse anbieten, die Kita-Kindern kindgerechte Erste Hilfe vermittelt. Von den zehn bisher geplanten Kursen sind bereits jetzt alle ausgebucht. Und das Ausbildungszentrum Gesundheit und Pflege (AGP) plant indes den Neubau einer Pflegeschule am Standort Nauen. Am Freitag wurde zudem der neue Chefarzt der Geriatrie, Dr. Kai-Uwe Wolf, vorgestellt. Über seinen Tätigkeitsbereich berichtet die BRAWO-Redaktion in Kürze mehr.