Jahresbeginn mit Blick auf Bundestagswahl

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Am Sonntag feierte der SPD-Ortsverein Falkensee seinen traditionellen Neujahrsempfang im Hotel "Kronprinz". Vorsitzender Wolfgang Jähnichen fand in seiner Rede anerkennende Worte für die Politik der Bundesregierung, lenkte den Blick aber auch kritisch auf politische und gesellschaftliche Missstände - nicht nur im kommunalen Bereich.

artikel-ansicht/dg/0/1/1544811/

Die Bundestagsabgeordnete Dagmar Ziegler (2. v. rechts) nahm am traditionellen Neujahrsempfang des SPD-Ortsvereins teil.

Die Bundestagsabgeordnete Dagmar Ziegler (2. v. rechts) nahm am traditionellen Neujahrsempfang des SPD-Ortsvereins teil. © Schulz

Als Gäste begrüßen durfte Jähnichen nicht nur zahlreiche Mitglieder der SPD Falkensee, sondern auch die für Falkensee zuständige Bundestagsabgeordnete Dagmar Ziegler (SPD), den Landtagsabgeordneten Udo Folgart (SPD) und Staatssekretärin Ines Jesse.

Daneben waren Verwaltungschef Heiko Müller (SPD), Barbara Richstein (CDU) als Vorsitzende der Falkenseer Stadtverordnetenversammlung sowie die Vorsitzenden dort vertretener Parteien erschienen.

Vor rund 60 Anwesenden, darunter Helmut Kleebank (SPD) als Bezirksbürgermeister von Spandau, Vorsitzende der benachbarten SPD-Ortsvereine und Vertreter der Willkommensinitiative Falkensee, würdigte Jähnichen die Kandidatur von Dr. Benjamin Grimm, Petra Hey und Dr. Harald Potempa für den Deutschen Bundestag. "Im Bund müssen jetzt die Weichen für gute Bildung, eine moderne Infrastruktur und bezahlbaren Wohnraum gestellt werden. Nur so kann eine rasant wachsende Stadt wie Falkensee den berechtigten Ansprüchen ihrer Bürger auch in Zukunft gerecht werden", erklärte dazu Dr. Benjamin Grimm.

Inhaltlich setzte Wolfgang Jähnichen für die Arbeit der Sozialdemokraten Schwerpunkte auf die Integration von Flüchtlingen - Stichwort: Beschulung von Asylsuchenden mit Aufenthaltsstatus durch freie Bildungsträger - und die Kreisgebietsreform, die aus Sicht von Jähnichen überfällig ist.

Besorgt äußerte er sich über weltweite Populismustendenzen, denen es entgegenzusteuern gilt: "Ich denke dabei nicht zuletzt an die Weiter- und Neuentwicklung von Investitionen ökologischer und zugleich ökonomischer Projekte."

Beispielhaft nannte er den erstmaligen Einsatz eines mit Wasserstoff betriebenen Nahverkehrszuges. "Leider kann dieser Zug aus hinlänglich bekannten Gründen weder auf der Strecke zum Flughafen Schönefeld noch auf der Hamburger Bahn eingesetzt werden." Sein Appell an die Bürgermeister von Falkensee und Spandau: "Bitte nehmt Euch des Straßenzugs Falkenseer Chaussee/Spandauer Straße an und denkt dabei an den früheren Bezirksbürgermeister Werner Salomon, der nach der Maueröffnung innerhalb von drei Tagen das Verkehrsproblem löste."

Im Anschluss an die Rede des Vorsitzenden übergab Unterbezirksvorstandsvorsitzender Martin Gorholt Ehrenurkunden an Mitglieder, die der Partei 50 oder 25 Jahre die Treue gehalten haben. Namentlich waren dies Werner Fromm und Dr. Hans Ehlert und Dr. Harald Potempa. Unterschrieben waren die Urkunden von Ministerpräsident Dietmar Woidke, dem Parteivorsitzenden Sigmar Gabriel sowie Wolfgang Jähnichen.

Im Anschluss wurden vom Team des "Kronprinzen" Häppchen und winterliche Kürbissuppe gereicht, und der inoffizielle Teil des Empfangs folgte mit zwangloser Unterhaltung.