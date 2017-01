Aus KupfermÃ¼nzen Gold gemacht

artikel-ansicht/dg/0/

Rüdersdorf/Petershagen-Eggersdorf/Hoppegarten. (MOZ) Auf welche weiterführende Schule soll der Nachwuchs? Bei Tagen der offenen Tür am Heinitz-Gymnasium Rüdersdorf, in der FAW-Gesamtschule Petershagen und der Lenné-Schule Hoppegarten verschafften sich am Sonnabend Familien einen Eindruck für die Auswahl.

Mit Kittel, Brille und Handschuh: Schüler der 9. Klasse verwandeln beim Tag der offenen Tür an der Lenné -Schule Hoppegarten Kupfermünzen mit einer Zinkpulverlösung und Wärme in Gold. Viele Gäste schauten sich das Experiment an.

Erreichbarkeit der Schule, mögliche Abschlüsse und das Lernklima wurden oft als wichtigste Entscheidungskriterien genannt. "Heterogenität ist eine Chance", sagt der stellvertretende FAW-Schulleiter Ulf Barthel und meint damit die Zusammensetzung der Klassen. Leistungsstarke wie -schwache sollten gleichermaßen zum Zuge kommen. Während Schüler der Oberstufe im Altbau Klausuren nachschreiben, lassen es die Gäste nebenan im Neubau mit einer Wurst oder einem Stück Kuchen in der Hand gemütlich angehen. Zeitdruck scheint niemand zu haben. Die Warteschlange bei der Anmeldung im Sekretariat ist noch lang. Viele suchen ganz gezielt das Gespräch mit der Schulleitung. Eins zu drei sei das Verhältnis zwischen Aufnahmekapazität und Bewerberzahl, so Barthel.

Die Flure und Klassenzimmer wirken dagegen teilweise wie leergefegt. Drei Tage der offenen Tür gibt es an der Gesamtschule im Jahr. Die Japan-AG im Obergeschoss zieht ein paar Neugierige an. "Es ist schließlich nichts Alltägliches", findet Schülerin Anne-Sophie, die sich an einem typisch japanischen Geschicklichkeitsspiel versucht. Eine Neuenhagenerin und ihr Sohn schauen der 14-Jährigen zu, bevor sie es selbst probieren. "Die Gestaltung der Räume finde ich etwas karg", sagt die Besucherin. "Aber die Schule ist trotzdem attraktiv, weil mein Sohn hier Abi machen könnte." Seine Leistungen reichten nämlich für das Gymnasium nicht aus.

Trommelgeräusche erwarteten Besucher am Heinitz-Gymnasium. Mit einem Menschenstrom geht es die Treppen rauf und runter. Oder in die Aula, wo Schüler Ephraim Kishons "Die Lerche" aufführen. Den Überblick dabei verlieren nicht Ines und Maik Berendt aus Eggersdorf. Sie finden die Veranstaltung "gut organisiert" und schätzen die "familiäre Atmosphäre" am Gymnasium. Dagegen spräche aber die für sie schlechte Erreichbarkeit. Mitspracherecht habe aber auch ihr Sohn Yannic (12), der sich im Chemieraum einen Glückscent vergolden lässt. Wer nicht genug ausgepowert ist, geht in die Turnhalle zum Völkerball.

Jens Sonnenberg, stellvertretender Schulleiter und selbsternanntes "Mädchen für alles", nimmt sich trotz Andrang Zeit für Führungen. Er steuert die Räume an, wo Schüler Roboter aus Lego bauen und selbst programmieren. Natürlich dürfen beim Mathelehrer auch die Matheräume mit den Activeboards nicht fehlen. "Wir haben neben den Naturwissenschaften auch ausgeprägte Möglichkeiten an Sprachen", wirbt Sonnenberg. Das deutsch-französische Abitur, das AbiBac, sei in Brandenburg sogar einmalig.

in der Hoppegartener Lenné-Grundschule mit Oberschulteil zauberten Schüler der neunten Klassen vor zumeist erstaunten Zuschauern mit einer Zinkpulverlösung und viel Wärme Kupfermünzen zu Gold. Nebenan staunte der fünfjährige Henry, als er sich ein Haar durch das Mikroskop näher betrachtete. Ab dem neuen Schuljahr wird er auch in der Lenné-Schule die Schulbank drücken. Zweifel darüber gab es bei Vater Heiko Marschke nie. "Unsere Tochter geht gerade in die 10. Klasse und ihr hat es hier sehr gut gefallen", erklärte er und die 15-jährige Alina nickte zustimmend.

Fast alles ist so wie an jeder anderen Schule, aber unter den derzeit 660 Schülern sind auch etwa 30 Flüchtlingskinder. Mit dem Schulalltag sind sie anfänglich aufgrund der sprachlichen Barriere oft überfordert, so dass zwei Lehrer ihnen im DaZ-Unterricht (Deutsch als zweite Fremdsprache) zusätzlich helfen. "Bisher haben wir sehr gute Erfahrungen damit gemacht und alle konnten sich gut integrieren", berichtete Lehrer Kamer Alagöz

Bis zum Mittag meldeten sich im Grundschulteil nur etwas mehr als 50 Eltern mit ihren Sprösslingen zum Schulbeginn im September an. "Etwa 80 Schüler stehen auf der Anmeldeliste. Einige Termine sind noch gemacht und die restlichen Eltern werden wir in den nächsten Tagen anschreiben", erklärte Schulsekretärin Martina Bieber.

"Erst wenn alle Anmeldungen durch sind, besteht Gewissheit, wie viele Flex- oder Regelklassen ab September in unserer Schule Platz finden müssen", sagte Leiterin Dagmar Schmidt. Doch eines wissen alle ganz genau: Ohne schnelle Schulerweiterung dürfte der Raum sehr bald knapp werden.