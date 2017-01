130 brennende BÃ¤ume in BooÃŸen

artikel-ansicht/dg/0/

Booßen (MOZ) 700 Tannenbäume sind es nicht geworden, "aber das Ziel war auch ganz schön ambitioniert und eher symbolisch gemeint", berichtet Jens Toppler, Feuerwehrmann und Mitglied im Ortsbeirat. Neben den Booßenern waren auch alle Frankfurter am Sonnabend dazu eingeladen, beim Weihnachtsbaumverbrennen auf dem kleinen Festplatz ihre abgeschmückte Tanne dem Feuer anheimzugeben. Weil Booßen 2017 sein 700-jähriges Bestehen feiert, sollten genau 700 Bäume zusammenkommen. Gut 130 zählte Jens Toppler am Ende. Für jedes abgeschmückte Exemplar gab es einen Glühwein gratis, womit sich die Booßener an dem kalten Winterabend also gleich doppelt wärmen konnten. "Es war ein gelungener Auftakt ins Jubiläumsjahr", fand Jens Toppler. Das große Festwochenende findet vom 7. bis 9. Juli statt.