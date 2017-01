Olympischer Glanz in der Ofenstadt

artikel-ansicht/dg/0/

Velten (HGA) Städte, Gemeinden und Parteien veranstalten dieser Tage ihre Neujahrsempfänge. Zu Gast sind allerorten Ehrenamtler, Vertreter der Wirtschaft und Politiker. Das war am Freitag auch in Velten so. Doch die Ofenstadt konnte auch mit zwei Topgästen aufwarten.

So konnte Bürgermeisterin Ines Hübner die Fußball-Olympiasiegerinnen Svenja Huth und Tabea Kemme begrüßen. Beide spielen für den Bundesligisten Turbine Potsdam - den Verein also, mit dem die Stadt Velten am Freitagabend eine Partnerschafts-Vereinbarung unterzeichnete.

Derartige Termine gab es für die Nationalspielerinnen in den zurückliegenden Monaten regelmäßig. In Rio hatten sie im August durch ein 2:1 gegen Schweden Gold gewonnen. "Erstaunlich, wie schnell die Zeit vergeht", sagt Svenja Huth rückblickend. Sie genieße es noch immer, bei Anlässen wie in Velten als Olympiasiegerin begrüßt zu werden. "Das ruft alles noch einmal ins Gedächtnis." Lästig seinen derartige Termine nicht. "Sie sind wichtig, weil das Werbung für Turbine und den Frauenfußball bedeutet. Wir werden durch unseren Sieg in Brasilien ganz anders wahrgenommen."

Aktuell befinden sich Huth und Co. in der Vorbereitung auf die am 19. Februar beginnende Rückrunde. Für gewöhnlich stehen daher an fünf Tagen in der Woche zwei Trainingseinheiten an. Auch Testspiele sind geplant. Eine dieser Partien steigt am 5. Februar in Velten. Gegner ist Manchester City, Spitzenreiter der Women's Super League. "Das ist ein klangvoller Name, auch im Frauenfußball. Es wird ein sehr interessantes Spiel", versichert die 25-Jährige, die 2015 vom 1. FFC Frankfurt kam. Seither war sie öfter in Oberhavel. Weihnachtsessen mit dem Team in Velten, Besuche der Wasserskianlage am Bernsteinsee, Testspiele in Hohen Neuendorf, Praxistage an der Fachholschule der Polizei in Oranienburg. Durch die neue Kooperationsvereinbarung würden sich weitere Ausflüge in die Region ergeben.

Vereinspräsident Rolf Kutzmutz betont, dass es nicht darum gehe, Velten zu einem Frauenfußball-Standort zu machen. "Wenn das unser vordergründiges Ziel wäre, würden wir uns übernehmen." Geschäftsstellenleiter Stephan Schmidt schloss jedoch nicht aus, dass es Aktionen wie Mädchenfußball-Tage an Schulen geben wird. "Wir wollen Kinder für uns und unseren Sport begeistern." Auch Trainingsbesuche wie vor einigen Monaten bei den Frauen des SV Friedrichsthal sind künftig geplant.

Dass sich der Frauenfußball in Oberhavel in einer durchaus schwierigen Situation befindet, ist auch in Potsdam bekannt. Mit dem HäsenerSV, SV Fürstenberg und belafarm Beetz/Sommerfeld meldeten in den letzten Monaten gleich drei über Jahre etablierte Vereine ihre Mannschaften vom Kreisliga-Spielbetrieb ab. Hauptgrund waren fehlende Spielerinnen. "Wir haben das Glück, uns auf unseren Sport konzentrieren zu können", sagt Tabea Kemme. Diesen Luxus hätten neben dem Beruf und der Familie nicht viele Fußballerinnen. In vielen Vereinen würde es zudem an finanziellen Zuschüssen und Unterstützern mangeln.

Tabea Kemme, die bei vier der sechs Potsdamer Meisterschaften dabei war, würde sich wünschen, dass durch die neue Partnerschaft noch mehr Veltener motiviert werden, Spiele von Turbine zu besuchen. In die Rückrunde geht das Team von Trainer Matthias Rudolph als Tabellenführer. "Wir sind uns einig, dass wir das ,M-Wort' nicht in den Mund nehmen", lautet die Antwort der 25-jährigen U-20-Weltmeisterin von 2010 auf die Frage nach dem Saisonziel. "Wir wollen das Bestmögliche herausholen - in der Hoffung, dass es immer drei Punkte sind."