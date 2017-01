Wiener Flair in der Konzerthalle

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Mit Wiener Charme und einer guten Portion Humor begeisterte Christina Bahlo mit ihren Chansons am Sonntagnachmittag das Publikum in Bad Freienwalde.

artikel-ansicht/dg/0/1/1544820/

Warum sie zu ihrem Konzert gekommen seien, fragte die Chansonsängerin aus Wien die Zuschauer in der Konzerthalle. "Gab es nichts im Fernsehen? Meine Herren, ist heute kein Abfahrtslauf?", scherzte sie. Von den Freuden des Wintersports wechselte sie jedoch schnell zu einer anderen Jahreszeit. "Veronika, der Lenz ist da", sang sie zum Einstieg in ihr Konzert.

Die Österreicherin schwärmte anschließend von der direkten Berliner Schnauze, die es in Wien so nicht gebe und verglich die Männer in beiden Hauptstädten. "Die Männer sind schon die Liebe wert", lautete ihre Schlussfolgerung. Begleitet wurde die Sängerin von Harry Ermer am Klavier. Neben ihren spritzigen Melodien hatte sie für das Publikum auch ein paar Anekdoten parat. Sie erzählte von einem Konzert im Schlosshotel im Grunewald, als kurz vor der Vorstellung ihre Gesangslehrerin ihr riet, heute besonders gut zu singen. Der Grund: Im Publikum saß Hildegard Knef. Nach dem Konzert habe sie sich intensiv die Chansons der Sängerin angehört, erzählte Christina Bahlo. Das habe sie sehr inspiriert. So präsentierte sie anschließend das Lied "Lass mich bei dir sein" von Hildegard Knef.

In ihrem abwechslungsreichen Programm sang Christina Bahlo am Sonnabend Chansons aus den 20er-Jahren von Oscar Straus, Ralph Benatzky sowie von Friedrich Hollaender und Robert Stolz. Im Zentrum des Nachmittags stand das Thema Liebe. "Nur nicht aus Liebe weinen" oder "Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben", sang sie. Aber auch von ihren Ideen dazu, wie man sich am besten einen Mann angelt, erzählte sie. Mit ihrem charmanten Wiener Dialekt dürfte es für sie wohl kein Problem sein.