Bienenfreunde im Alten Kino

Letschin (MOZ) Am Sonnabend hatte der Imkerverein Letschin im Saal des Alten Kinos zu einem Vortrag mit Imkermeister Dr. Jens Radtke eingeladen. Die Vereinsvorsitzende der Bienenzüchter, Karin Stahl, freute sich über etwa Hundert Gäste. "Es ist schön, dass so viele Bienenfreunde den Weg zu unserer Veranstaltung gefunden haben. Und ich bin glücklich, dass es uns erstmals gelungen ist, den renommierten Imkermeister Jens Radtke vom Länderinstitut für Bienenkunde Hohen Neuendorf nach Letschin zu holen. Wir wünschen uns eine langfristige Zusammenarbeit", sagte sie. Anschließend informierte Karin Stahl über zwei im nächsten Jahr geplante Wochenendschulungen für Neu-Imker. Am 19. Februar laden die Letschiner Imkerfreunde zu einem Schnupperkurs Imkerei nach Golzow in das Gasthaus Wagner ein.