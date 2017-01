Mehr PlÃ¤tze und ZÃ¼ge bei der NEB

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow/Gusow (MOZ) Auf der RB26-Strecke setzt die Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) seit Anfang Januar nicht nur zusätzliche Fahrzeuge ein. Auch der Fahrplan wird an die gestiegenen Anforderungen angepasst, teilte die NEB mit. So wird beispielsweise der Zug 5171 um 6.02 ab Kostrzyn jetzt in doppelter Länge gefahren, mehrere Züge verkehren nachmittags über Müncheberg bis Kostrzyn hinaus jetzt ebenfalls in Doppeltraktion und der Zug um 15.37 Uhr von Berlin-Lichtenberg fährt zwischen Lichtenberg und Müncheberg neu in dreifacher Länge. Auch durch den Einsatz des Talenttriebwagens auf einem Drittel der Fahrten ergibt sich ein zusätzliches Platzangebot im Tagesverlauf. Zusätzlich gibt es bereits seit dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember durchgängige Fahrten zwischen Berlin und dem polnischen Gorzów. Konkret handelt es sich dabei um einen Frühzug aus Gorzów (ab 5.38 Uhr), der um 7.38 Uhr in Berlin-Lichtenberg ankommt und um einen späten Zug um 18.37 von Lichtenberg nach Gorzów. Bei diesen Fahrten werden die neuen von der NEB angeschafften PESA Link Fahrzeuge eingesetzt.