Schlangestehen vorm Schlagzeug

Frankfurt (Oder) (MOZ) Wohlklingende Musik kann man bei Tagen der offenen Tür in der Frankfurter Musikschule nicht hinter jeder Tür erwarten. Das liegt natürlich nicht an den guten Lehrkräften, sondern vor allem an den Kindern, die viele Instrumente zum ersten Mal ausprobieren.

Besonders eindringlich hört sich dies am Sonnabend im Orchesterraum der Fachgruppe Schlagwerk an. Jörg Schönrock, Fachgruppenleiter für die Schlaginstrumente, trägt die schrägen Töne mit Fassung und einem Lächeln. "Jetzt haut mal richtig rauf", meint er zu ein paar Kindern an der Pauke. Das Schlagzeug ist dauerbesetzt und auch die anderen Schlaginstrumente üben eine große Anziehungskraft aus, bringen so manche daneben stehende Eltern allerdings auch ins Grübeln. Während der Proben beispielsweise sinniert ein Vater darüber, ob die Trommel wirklich das richtige Instrument ist, wenn die Kinder zu Hause darauf üben müssen und man in einem Elf-Geschosser wohnt.

Freilich geht es auch leiser. "Die größte Nachfrage gibt es weiterhin etwa nach Gitarren- oder Klavierunterricht", so der Leiter der Musikschule Ulf Kröger. "Aufgeholt hat aber die Harfe", freut er sich. Die ist noch nicht lange im Angebot, scheint aber bei vielen Kindern gut anzukommen. "Heute ist wirklich viel los", freut sich der Chef des Hauses, der unten am Eingang steht und Eltern berät.

Musiker Prem Weber versucht in der ersten Etage den Kindern das Cello nahe zu bringen. Er selbst, Cellist beim Brandenburger Staatsorchester, beherrscht es natürlich in Perfektion, freut sich aber mit den Kindern, wenn sie dem Instrument die ersten Töne entlocken. "Meine Mutter war Geigerin am Frankfurter Kleist-Theater", so Prem Weber. Als Kind sollte er nach einem Auftritt eines Streicherquartets zeigen, welches Instrument ihm am besten gefallen hat. Er zeigte auf das Cello und blieb dabei. "Irgendwann merken auch die Kinder, ob ihnen die Bassinstrumente liegen", so der Fachmann. Das beste Anfängeralter sei entweder vor der Einschulung oder einige Monate danach, findet er. Sonst werde es für die Kinder zu viel.