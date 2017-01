HÃ¤kelgruppe will den Weltrekord

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Noch sind die Schals und Decken, die die Frauen in den Händen halten, ziemlich kurz. Sie sitzen ja auch erst seit Kurzem zusammen an diesem Sonnabendnachmittag. Etwa einmal im Monat trifft sich die Gruppe um Katja Türschmann seit einiger Zeit in der Milchbar am Markt, um dem gemeinsamen Hobby nachzugehen, dabei ein Käffchen zu trinken und zu "schnattern", wie die Frauen sagen.