In ihrer Rede widmete sie sich wichtigen Projekten, die im vergangenen Jahr realisiert werden konnten. Unter anderem ist die Regenwasserproblematik ein Dauerthema. Für den Heideweg wurde eine Lösung gefunden, für Mixdorf Nord soll in diesem Jahr die Lösung in Angriff genommen werden. Demnächst werden die Ausschreibungen veröffentlicht.

Selbst da, wo Mixdorf eigentlich nicht Herr des Verfahrens ist, hat sich etwas getan. 2015 wurde der Beschluss gefasst, am Bahnhof Parkflächen für Bahnpendler einzurichten. Mit der Bahn habe es keine Einigung über den Kauf von Flächen gegeben, sagte Marlies Janisch. Die Gemeinde hat beschlossen und auch umgesetzt, dass auf einer gemeindeeigenen Flächen ein Fahrradstellplatz entstehen konnte. "Vom ersten Tag an, wurde er gut angenommen."

Ein großes Ärgernis bleibt die Straße nach Kupferhammer. "Es ist uns leider nicht gelungen, eine Tonnenbegrenzung auf 7,5 Tonnen durchzusetzen", sagte die Bürgermeisterin. Wenn es so weitergehe, sei damit zu rechnen, dass die Straße grundhaft ausgebaut werden müsse. "Wer soll das bezahlen?", fragte die Bürgermeisterin.

Dass es viel ehrenamtliches Engagement im Ort gibt - beginnend bei den Gemeindevertretern, die sich 14 Mal trafen, über die Vereine bis zu Einzelpersonen - zeigte einmal mehr die Aktion 18 Stunden für mein Heimatdorf. 150 Bürger fanden sich bereit, den Ort zu säubern und zu verschönern. Unter anderem wurden 3000 Blumenzwiebeln an Haushalte verteilt. Nicht nur Marlies Janisch freut sich schon auf die Blumenpracht im Frühjahr. Die diesjährige Aktion findet am 8. April statt. Es gibt schon ein umfangreiches Programm, was getan werden muss. Die nächste Ortsbegehung, an der Interessierte teilnehmen können, ist am 25. März.