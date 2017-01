Knisternde GemÃ¼tlichkeit

artikel-ansicht/dg/0/

Und Manja Wilde Woltersdorf/Fürstenwalde (MOZ) Mit rund 600 Gästen, genauso vielen Bäumen, Party-Musik und Mal-Wettbewerb gehörte das Weihnachtsbaumverbrennen in Woltersdorf zu den größten. Aber auch in vielen anderen Orten sorgten die Feuer für Gemütlichkeit.

Meterhohe Feuerfontäne: Rund 600 ausgediente Weihnachtsbäume schmissen die Woltersdorfer Feuerwehrleute in die Flammen. Mehrere hundert Besucher verfolgten das Spektakel auf dem Gelände der Sport- und Freizeitanlagen an den Fuchsbergen.

¦ Woltersdorf: Ein riesiger Wall aus Weihnachtsbäumen säumt den Weg zu den Sport- und Freizeitanlagen. An seinem Ende lodern die Flammen meterhoch. Unermüdlich legen Feuerwehrleute Bäume nach. "Dieses Jahr ist es extrem", sagt Mareen Bache (35), die mit Mann und Kindern gekommen ist. 500 bis 600 Bäume sind es, schätzt Jugendwart Roy Golling. Für Kinder gibt es einen Malwettbewerb und andere Spiele. Max (4) und Nele (6) lassen sich von Mottolino-Künstlerin Antje Broschei Glitzer-Tatoos auftragen. "Für Kinder ist hier viel los", freut sich auch Mutter Maria Eggert (29), die eigens aus Berlin gekommen ist, um ihre Eltern zu besuchen und zum Feuer zu gehen.

¦ Tempelberg: "Der Schneeschauer am Nachmittag erschwert uns jetzt schon das Anzünden", sagte Rainer Bäcker mit seinen Feuerwehr-Kollegen auf dem Festplatz. Erst mithilfe von Pappe, Holzscheiten und etwas Grillanzünder loderte schließlich der große Haufen an nassen Weihnachtsbäumen. Allein 40 Tannen hatte wieder die Baumschule Lürssen spendiert, nochmal so viele brachten Einwohner wie Jessi (6) und Fiona (9) aus dem Dorf mit. Alle genossen den Blick in die Flammen. Für das leibliche Wohl mit Glühwein, Pommes und Bratwurst sorgten die Aktiven vom Förderverein Pro Tempelberg.

¦ Steinhöfel: Gut besucht war das Baumverbrennen von Festkomitee und Feuerwehr am Angerhaus. Bei Schmalzstullen, Bratwurst und Getränken amüsierten sich Jung und Alt. Gut 30 Tannen hatte die Feuerwehr eingesammelt, einzeln verbrannt wurden aber auch der große Baum vom Schloss und die Exemplare der Besucher. "Wir wollen ja noch eine ganze Weile hier zusammen feiern", betonte Reiner Fuchs. Der Ortswehrführer von Tempelberg leitet seit 1. Januar auch die Steinhöfeler Wehr, damit sie weiterbestehen kann. "Das ist kein Problem, denn die Ausbildung machen wir seit Jahren schon gemeinsam."

¦ Alt Madlitz: Helmut Scheibke brachte als Erster am Abend seinen abgeschmückten Baum ans Feuerwehr-Gerätehaus. Dafür gabs einen Glühwein gratis, auch die Bratwürste waren gegrillt. Mirko Schulz, Bryan Weißhorn und Tobias Vorwerk legten etliche Bäume auf die Feuerschale. "Einige haben wir eingesammelt, einige wurden hergebracht", betonte Andy Witeczek, seit einem Jahr der Wehrführer. "Ich bin aber nichts ohne mein Team und viele Helfer", betonte er. Gut gelaufen sei das Jahr 2016 und auch 2017 schicke man mehrere Aktive wieder zu Fortbildungen. Zudem wird die Wehr auch das Osterfeuer und den Herbstpokal im September ausrichten.

¦ Reichenwalde: "Wir sind jetzt bei Nummer 28", betonte Dirk Franz und steckte am Abend mit Christian Elsner vor der Wache und dem Dorfgemeinschaftshaus den nächsten Baum ins Feuer. Strichliste wurde geführt, "damit wir auch mal wissen, wie viele Bäume wir verbrannt haben." Es lag aber noch ein großer Haufen daneben. "Da sind noch die vier großen Bäume aus Bad Saarow", betonte Ortswehrführer Dirk Drews und freute sich, dass die Aktion viel besser als letztes Jahr angenommen wurde. Gratis-Glühwein lockte viele Baumspender an, die rund um das Feuer standen oder sich bei Bratwurst, Bouletten und Fassbier vom Förderverein stärkten.

¦ Rauen: "Wir haben unseren Baum am Freitag abgeschmückt. Er liegt ganz unten", sagte Maximilian Kandler (6) und deutete auf einen großen Berg. Mit seinem Vater Enrico Kandler gehörte er am Nachmittag zu den ersten Gästen. Rund 175 Bäume lagen gegen 15.30 Uhr bereits auf dem Platz vor der Feuerwehr. "250 werden es bestimmt noch", vermutete Wehrführer Ronny Flanse. Musik, heiße Getränke, Pommes und Schmalzstullen sorgten für gute Stimmung.

¦ Kagel: Etwas weniger Resonanz als erwartet gab es am Kageler Feuer, das bereits um 15 Uhr entzündet wurde. "Wir hatten rund 60 Bäume", schätzte Norman Elsner von der Feuerwehr. Gegen 18 Uhr machten sich die letzten Gäste auf den Heimweg und Kerstin Beck und Jan Wischnewski zogen die dicken Stämme, die den Flammen Nahrung gaben, auseinander.

¦ Kienbaum: Im großen Kreis standen die Gäste um das Feuer auf dem Dorfplatz. Nancy Tietz und Karin Behnke trafen mit ihrem Baum gegen 18.30 Uhr ein. "100 Bäume sind es wohl", sagte Ortsvorsteherin Katja Schramma. Akkordeonspieler Andy Forberger stimmte Schlager und Kinderlieder an. "Es ist gemütlich und professionell gemacht", fand Ehepaar Lefevre aus Schöneiche, das aus der Zeitung von der Veranstaltung erfahren hatte.

¦ Spreenhagen: "Es war schön. Man trifft ein paar Leute und der Glühwein hat auch geschmeckt", zog Candy Berk eine positive Bilanz ihres Besuchs am Feuer. Einen Baum hatte sie nicht dabei. "Den verbrennen wir zu Hause auf der Feuerschale", erklärte sie. 100 Gehölze gingen im Laufe des Abends in Flammen auf, schätzte Wehrführerin Elgin Klinikowski, zudem verspeisten die Gäste rund 250 Bratwürste. Kinder durften sich auch mal ins Feuerwehrauto setzen.