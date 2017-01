Oliviersalat, Pelmeni und Rumkugeln

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) "Eigentlich", sagt Anna Malinovskaya, "feiert man Neujahr in Russland zur gleichen Zeit wie in Europa, nämlich am 1. Januar". Der julianische Kalender sei aber immer noch nicht ganz vergessen, so dass viele Russen den Jahreswechsel zweimal feiern. In der Nacht vom 13. auf den 14. Januar wird das "alte" neue Jahr begrüßt, allerdings nur im Kreis der Familie. So machten es auch die Studenten und Bewohner des Verbuendungshauses Fforst. Am vergangenen Sonnabend, einen Tag später als offiziell, wurde im eigenverwalteten Studentendomizil zum wiederholten Male auf 2017 angestoßen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1544829/

Lichter an den Fenstern und filigrane, aus Papier, gestaltete Engel sorgten dabei für die passende Dekoration. Auf dem Bildschirm liefen alte russische Trickfilme vom Wolf und Hase. Der Ausruf Nu Pagadi (ich krieg dich doch) ist vor allem älteren Frankfurtern noch bekannt. Dazu hatten die Studenten typisch russische Speisen aufgetischt. Der Oliviersalat etwa gehöre auf jeden Tisch in Russland, so Anna Malinovskaya. Karotten, Kartoffeln, Gewürzgurke, grüne Bohnen, Wurst und ganz viel Mayonnaise sind die Zutaten, die auch den Gästen schmeckten. Dazu Pelmeni und Heringe unter dem Pelzmantel sowie, als Nachtisch, leckere Rumkugeln.

"Es ist schön, dass wir hier zusammen feiern können, denn ein wenig Heimweh habe ich schon", erzählte Julia Proknorova. Eigentlich ist die sympathische Studentin in Krasnojarsk in Sibirien zu Hause. Im letzten Juli kam sie an die Viadrina, mindestens bis zu ihrem Bachelorabschluss in Internationaler BWL bleibt sie hier. Zumindest wettermäßig erinnern sie die jetzigen Temperaturen an wärmere russische Winter.

Etwa 30 junge Menschen aus vielen Ländern leben derzeit im Verbuendungshaus, erzählt Josefine Jahn. Die gute Stimmung sei in letzter Zeit indes getrübt. Wiederholt wurden die Gemeinschaftsräume von Einbrechern heimgesucht, die elektrische Geräte und die Spendenkasse stahlen. "Die Spenden brauchen wir, um neue Investitionen und Reparaturen leisten zu können", berichtete die Bewohnerin. Wer helfen wolle, könne das gern tun, so Josefine Jahn.