Handschellen klickten in FÃ¼rstenwalde

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Von einem Mann, der vor einer Spielothek in der Fürstenwalder Thälmannstraße eine Bierflasche geschmissen und dabei möglicherweise ein Auto beschädigt haben soll, berichteten Zeugen der Polizei am Freitag, gegen 15 Uhr. "Die Personen wollen auch ein blutiges Messer in seinen Fingern gesehen haben", hieß es von der Polizei am Sonntag auf Nachfrage.