GroÃŸe Interesse an KÃ¤the-Kollwitz-Gesamtschule

artikel-ansicht/dg/0/

Mühlenbeck (OGA) "Ich möchte so gerne in die Sportklasse gehen", wünscht sich der zwölfjährige Jannes. Der Sechstklässler lässt sich am Infostand in der Mühlenbecker Käthe-Kollwitz-Gesamtschule von Dörthe Krenz beraten. Die stellvertretende Schulleiterin führt beim Tag der offenen Tür am Sonnabend unzählige Gespräche mit interessierten Eltern und deren Sprösslingen, die sich in den kommenden Monaten für eine weiterführende Schule entscheiden müssen.