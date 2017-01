Ausrangierte Tannen sorgen fÃ¼r GemÃ¼tlichkeit

artikel-ansicht/dg/0/

Schernsdorf/Vogelsang (MOZ) "Dieses Weihnachtsbaumverbrennen hat in Schernsdorf schon eine ganz lange Tradition", erzählt Sophie Geßner, die gemeinsam mit allen anderen Mitgliedern des Feuerwehrfördervereines nicht nur für das leibliche Wohl beim "Hüttenzauber" sorgt, sondern auch in die Vorbereitung dieses Ereignisses mit verantwortlich zeichnete. Traditionell am dritten Wochenende entsteht in Schernsdorf das Dorf neben dem Dorf. Fahrbare Hütten machen es möglich. Die sind neueren Datums und es kommen immer neue hinzu, das Weihnachtsbaumverbrennen gibt es aber schon seit rund 20 Jahren und so loderten am Sonnabend Weihnachtsbäume, die auch aus den umliegenden Orten gebracht wurden. Denn der "Hüttenzauber" mit seiner langen Tradition zieht längst Gäste aus dem gesamten Schlaubetal und über die Grenzen hinweg an. Wird doch für Groß und Klein etwas geboten. Für die musikalische Umrahmung sorgte ein Live-Schlagerauftritt sowie in diesem Jahr erstmals die Schlaubetaler Dorfmusikanten. Gezählt hat die Bäume dann wohl niemand mehr. Bratwürste, Schaschlicks und Getränke mundeten auch, meinte Michaela Stenzel, die mir einem Teller Bratwürste durch die Reihen balancierte.