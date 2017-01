Unternehmer-Empfang mit wenig Resonanz

artikel-ansicht/dg/0/

Hangelsberg (MOZ) Zu einem Neujahrsempfang der besonderen Art hatte erstmalig am Freitagabend Ortsvorsteher Detlef Schrobback Gewerbetreibende des Ortes in die Müggelspreehalle eingeladen. Für einige Gäste war der Besuch in der Sporthalle Premiere. "Wir wollen mit den Unternehmern ins Gespräch kommen, hören, wo der Schuh drückt", sagte Schrobback. 43 Einladungen an ortsansässige Betriebe wurden verschickt, zehn Unternehmer sagten zu.