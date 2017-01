Offene Herzen und kleine Roboter

artikel-ansicht/dg/0/

Beim Tag der offenen Tür, der am Freitagnachmittag an der Erna-und-Kurt-Kretschmann-Oberschule in Bad Freienwalde stattfand, erhalten die Gäste Einblick in diverse Unterrichtsfächer. Um die Anatomie eines Herzens zu verstehen, wird im Biologie-Unterricht mit einem echten gearbeitet. Lea habe bereits im Unterricht damit gearbeitet, erzählt die Schülerin. "Das ist eklig", sagt sie. Aber sie habe dabei etwas über den Aufbau und vor allem über die Herzkammern gelernt. Dass man die Gefäße sieht, finde sie faszinierend, sagt Sigrid Pankow.

Rund um das Thema Biologie sind an den anderen Tischen noch weitere Aspekte des Fachs zu entdecken. Unter dem Thema Sinne können sich die Besucher an einem Tast-Memory ausprobieren oder beim Riechen an kleinen Fläschchen Düfte wie Majoran, Minze, Nelke, Vanille oder Salbei erkennen.

In einem anderen Raum spielt Lehrerin Andrea Soika mit zwei Schülern Stadt, Land, Fluß als Kartenspiel. "Um das Allgemeinwissen zu verbessern", sagt die Lehrerin. "Hier merken wir, dass wir unseren Unterrichtsstoff wunderbar anwenden können." Außerdem würden die Schüler so das Lesen trainieren. Die Lehrerin für Deutsch, Englisch und LER (Lebensgestaltung, Ethik und Religion) kümmert sich außerdem um die Schüler mit Lese- und Rechtschreibschwäche sowie ADHS und unterrichtet sie.

Auch die Sprachen sind am Tag der offenen Tür präsent. Lehrerin Katrin Viert zeigt in einem Raum alles rund um das Fach Englisch. "Wir machen viel Projektarbeit", sagt sie. Je nach Jahrgang seien die Themen London, die USA und Australien dran. In der zehnten Klasse stehe das Thema Umwelt im Zentrum. "Die Schüler fertigen Poster auf Englisch an", sagt sie. "Alles ist praktisch orientiert."

Auch der Schülerclub präsentierte sich am Freitag. Kinder können dort verschiedene Instrumente wie das Schlagzeug ausprobieren. In der Schülerband könnten Kinder ein neues Instrument lernen, sagt Musiklehrerin Ines Helfer.