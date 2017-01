Benefizkonzert zugunsten Krebskranker

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Das OFFi in der Berliner Straße 75 in Bad Freienwalde veranstaltet am 27. Januar ein Benefizkonzert. Die Einnahmen sollen einer Krebskranken aus Wriezen zugute kommen, damit sie eine Immuntherapie machen kann, die die Krankenkasse nicht übernimmt. Verschiedene Bands werden spielen und ein DJ wird auflegen, kündigte Frank Fiedler, Leiter des OFFis an.