GemÃ¼tliches Beisammensein am Feuer

Seelow (MOZ) Zu einer liebgewonnenen Tradition sind die Knutfeste in vielen Orten des Landkreises geworden. Die Neujahrsfeuer sind am Sonnabend von den Freiwilligen Feuerwehren der Orte überwacht worden, für Leckeres vom Grill sorgten zumeist die ansässigen Dorfvereine.

© MOZ/Josephin Hartwig

In Seelow am Areal Schweizerhaus konnten die Besucher schon von weitem den riesigen Berg aus Weihnachtsbäumen sehen. Der Heimatverein hatte das Neujahrsfeuer organisiert. Zum Auftakt legte Bürgermeister Jörg Schröder die erste von etwa 400 Tannen ins Feuer. Natürlich unter der strengen Bewachung der Freiwilligen Feuerwehr, die zuvor ein Feuer mit einigen Holzstämmen entzündet hatte. In der Scheune konnten sich die Seelower aufwärmen - mit leckerer Suppe, Glühwein oder auch frischen Waffeln, die von Schülern des Seelower Gymnasiums gebacken wurden, um ihre Klassenkasse aufzubessern.

Auch die Gusower hatten es gemütlich warm an ihrem Feuer, das am Badesee entzündet worden war. Dort hatte der engagierte Dorfclub das Neujahrsfeuer organisiert, dass von vielen Gusowern angenommen worden ist. "Eine tolle Tradition, die unbedingt erhalten bleiben sollte", sagte Bürgermeister Karlheinz Klein. Bernd Schultze und Kathrin Schlickeiser vom Verein hatten einen Kessel über einem kleinen Feuer aufgebaut und schenkten Glühwein aus. "Das machen wir schon seit acht Jahren", erklärte sie.

In Lietzen ist zum vierten Mal das Knutfest am Sonnabend gefeiert worden. Auf der Festwiese - organisiert vom Förderverein mit Hauptakteurin Anke Marggraf, der Freiwilligen Feuerwehr Lietzen und vielen fleißigen Helfern fand es mit so manchem Besucher, der sich trotz einsetzendem Schneefall hinaus wagte, statt. Erstmalig führte Erika Böse mit ihrem Akkordeon den musikalischen Lampionumzug durch den Ort an. Dabei durfte das Lied "Ich geh mit meiner Laterne" natürlich nicht fehlen. Björn Marggraf entzündete das große Feuer und aus der Gulaschkanone gab es von Michael Seelig deftige Kartoffelsuppe mit "Bowu". Zuvor wurden etwa 60 Weihnachtsbäume von den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr eingesammelt.

Das traditionelle Weihnachtsbaumverbrennen war auch in Alt Zeschdorf um und im Gerätehaus, organisiert von der Freiwilligen Feuerwehr ein Erfolg. Etwa 60 Dorfbewohner kamen, um sich auszutauschen und gemütlich bei Glühwein und Grillwurst am Feuer zu sitzen. Knutfeste fanden ebenso in Golzow, und Küstrin-Kietz mit vielen Besuchern statt.