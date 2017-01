Mieter erhalten nach Brand neue Wohnung

artikel-ansicht/dg/0/

Kienitz-Nord (MOZ) Nach dem Feuer in der Nacht zum Freitag in Kienitz-Nord ist den drei Mietern jeweils eine Wohnung angeboten worden. Vermieter Helmut Retsch teilte mit, dass die Männer in anderen Objekten des Wohnungsbestands unterkommen werden. "Heute wird es Besichtigungen geben, dann können die Mieter bereits ihre neuen Wohnungen beziehen. Beim Umzug und der Neueinrichtung sind wir behilflich", so Retsch. In den Zwischenzeit werden die Mieter beim "Alten Fritz" ein Zimmer mit Frühstück erhalten, die Kosten dafür übernimmt der Vermieter. Gesteuert wird das von der langjährigen Wohnungsverwalterin Karola Streich, die seit 2016 bei der Ostgrund Verwaltungs GmbH angestellt ist. "Beim Umzug wird unserer langjähriger Mitarbeiter Willi Mielke behilflich sein", sicherte Helmut Retsch zu. Bei dem Brand war ein Mann ums Leben gekommen.