Zahl der Geburten wieder rÃ¼cklÃ¤ufig

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Im vergangenen Jahr haben 170 Kinder, deren Eltern in Eisenhüttenstadt wohnen, das Licht der Welt erblickt, 17 weniger als im Jahr 2015. Das ist der zweitschlechteste Wert nach der Wende. Die Zahlen knüpfen an die Jahre 2011 und 2013 an, wo auch nur 171 Eisenhüttenstädter Babys geboren wurden, 2012 waren es sogar nur 157. Wie Christine Scislo vom Bereich Statistik der Stadtverwaltung in einem statischen Kurzbericht mitteilte, ist die Geburtenziffer mit sechs Neugeborenen auf 1000 Einwohner aber relativ konstant geblieben.

artikel-ansicht/dg/0/1/1544843/

Christine Scislo schätzt ein, dass sich an der niedrigen Geburtenrate auch in den kommenden Jahren nicht viel ändern wird, der negative Trend kaum gestoppt werden kann. "Es bleibt weiter die Annahme, dass sich die Geburtenanzahl auf dem niedrigen Stand der letzten Jahre einpendeln wird und nicht wieder das Niveau der Jahre vor 1989 erreicht. Zum Vergleich: Noch im Wendejahr 1990 verzeichnete die Statistik für Eisenhüttenstadt 652 Neugeborene. Und selbst wenn man zugrunde legt, dass die Einwohnerzahl damals um ein Vielfaches höher lag (rund 50200), so zeigt sich doch anhand der Geburtenziffer, die vor 26 Jahren bei 13 Neugeborene auf 1000 Einwohner lag, der deutliche Unterschied.

Die Statistik-Expertin der Stadtverwaltung macht für die Entwicklung der vergangenen Jahre mehrere Gründe aus. Zum einen sei die Zahl der gebärfähigen Frauen migrationsbedingt weiter zurückgegangen. Frauen im Alter zwischen 20 und 40 Jahren haben die Stadt verlassen. "Es sind gerade diese Jahrgänge, die am mobilsten waren und aus der Stadt gezogen sind", erklärt Christine Scislo und sie kann diesen Befund auch gleich noch statistisch belegen. "Allein in den letzten fünf Jahren ging die weibliche Bevölkerung in dieser Altersgruppe immerhin noch um rund sieben Prozent zurück." Der Einschnitt bei den Geburten dürfte sich nach 2020 noch einmal verschärft bemerkbar machen. Die Statistiker nennen das das sogenannte "demographische Echo". Wenn es weniger Frauen gibt, werden auch weniger Kinder geboren. Allerdings werden nach wie vor mehr Mädchen (90) als Jungen (80) geboren.

Mit diesem Trend steht Eisenhüttenstadt nicht alleine da und auch ein anderer, bundesdeutscher Trend, dem sich Eisenhüttenstadt nicht entziehen kann, wirkt sich bei der Zahl der Geburten aus. So machen sich veränderte soziale und damit verbundenen reproduktive/ generative Verhaltensweisen bemerkbar, erklärt Christine Scislo.

Auch beim Alter der Mütter, schließt sich Eisenhüttenstadt der allgemeinen Entwicklung an. "Der Anteil der Frauen, welche im Alter über 30 Jahre ihre Kinder zur Welt gebracht haben, ist gegenüber dem Vorjahr um rund neun Prozentpunkte gestiegen", sagt Christine Scislo. "Er betrug im Jahr 2016 rund 47 Prozent an den Geburten insgesamt." Die Geburten in den anderen Altersgruppen hätten sich dagegen negativ entwickelt. "Den größten Rückgang - vier Prozentpunkte - verzeichnete die Altersgruppe der 18- unter 25 Jährigen", sagt die Verwaltungsmitarbeiterin. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 29 Jahren.