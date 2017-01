Schotten schlottern im SchneegestÃ¶ber

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1544844/

Fruchtbar waren zumindest die Hühner in Giesensdorf und Wulfersdorf. Oder lag es am Charme des jungen Mannes, der den Eierwagen schob, dass dieser so schnell voll war? Der 10-jährige Karsten Schütze war jedenfalls eifrig bei der Sache und sammelte - stolz dabei zu sein - die Naturalien ein, die von den Haushalten gespendet wurden. Nach dem Zampern mit den "Gaudi-Buam" ging es am Samstagabend, wie schon bei der Vorglühparty am Freitag, in der Festhalle im Schlosspark munter weiter. Zum Tanz spiele die VOX-Band und natürlich gab es wieder ein buntes Programm. Die "Amazonen vom Weinberg" begeisterten als lustige Hühner auf der Stange, die "Jungen Rocker" gaben ein Konzert zum Besten, "Die Bruderschaft vom Küsterberg" blieb in diesem Jahr lieber stumm und verständigte sich per Pantomime, die "GiWu-Sisters" sind seit dem letzten Jahr mächtig gealtert und "Die Brenner" hingegen etwas geschrumpft. Wer nun neugierig ist, der kann das bunte Programm am kommenden Sonnabend beim Eierball noch einmal sehen.

Auch im Nachbarort Tauche feierte man Fastnacht. Am Freitag und Sonnabend wurde im Gasthaus "Zur Sonne" zu Live-Musik von "Herz As" getanzt. Am Freitag flogen außerdem Torten durch den Saal und am Sonnabend entführten Hella von Sinnen und Hugo Egon Balder das Publikum in die 1990er-Jahre und präsentierten Helden aus Film und Musik. Zuvor wurde natürlich gezampert. Etwa 50 wild gewordene Weiber zogen elf Stunden lang durch das Dorf, mittendrin als Hähne im Korb und Anheizer "Jochens Jungs". Fast hätte die Kapelle den Fastnachtszug wegen Krankheit gar nicht anführen können, aber dank der Hilfe anderer Musikerkollegen konnte man pünktlich starten und irgendwann rappelten sich die kränkelnden Bandkollegen zum Glück auch noch auf und stießen dazu. Schließlich muss man den Damen ja auch beweisen, was echte Männer so aushalten.

Ganz schön was aushalten mussten auch René König und Udo Schaaf bei der Fastnacht in Schadow. Sie kamen extra aus Landsberg in der Nähe von Halle, um Verwandte zu besuchen und das Zampern mit den "Spreetaler Blasmusikanten" mal mitzuerleben. In Sachsen-Anhalt sind sie selbst im Faschingsverein engagiert, aber diesen Brauch kennt man dort natürlich nicht. Umso begeisterter waren die beiden von der Stimmung, die die feierlustigen Schadower verbreiteten und ließen sich gern davon anstecken.

Eines wussten sie aber ganz genau: "Jeden Schnaps darf man nicht mittrinken", so Udo Schaaf. Denn es wäre ja auch wirklich schade, wenn man den Tanzabend mit "4&eins" verpasst hätte. Während ihres Programmes nahmen die Schadower die Besucher mit zu einem Ski-Kurs und anschließender Apres-Ski-Party. Mickey Krause, Andreas Gaballier und der voXX-club waren mit von der Partie.

Heiß her ging es auch beim Fastnachtsball mit "Passat" in der Gaststätte Fünfhausen in Ahrensdorf. Hier schien die Welt total verkehrt. Denn während die Jugend brav Walzer, Rheinländer und Polka tanzten, rockten die alten Damen zur Musik von Michael Jackson und Nena ab. Ja, so ein Fastnachtsprogramm bringt zusammen. Es bewahrt die müden Knochen vorm Rosten und gibt alte Gepflogenheiten an die Jugend weiter.

Natürlich wurde auch in Ahrensdorf an diesem Wochenende ausgiebig gezampert. Angeführt wurde der bunte Zug durch Ahrensdorf wie in jedem Jahr von den "Oder-Spree Musikanten".