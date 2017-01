Erkneraner Dieb gestellt

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenh√ľttenstadt/Erkner (MOZ) Ein 34-jähriger Mann aus Erkner ist in der Nacht zu Sonntag auf einem Diebeszug in Eisenhüttenstadt gestellt und in Polizeigewahrsam genommen worden. Gegen 22.20 Uhr hatte ein aufmerksamer Bürger Licht im Nebengelass seines Nachbarn bemerkt. Da er wusste, dass der Nachbar im Urlaub war, alarmierte er die Polizei.