SPD will Sandwege befestigen

artikel-ansicht/dg/0/

F├╝rstenwalde (MOZ) Rund 30 Frauen und Männer nahmen am Sonnabend bei der traditionellen Neujahrswanderung der Fürstenwalder SPD teil. "Das ist ein Teilnehmerrekord", freute sich Klaus Hemmerling. Verstärkt wurden die Sozialdemokraten auch in diesem Jahr von zehn Wanderern der SG Gaselan. "Wir sind von Beginn an dabei, es ist immer schön", sagte Edwin Mogel (81), einer der Gaselaner.

artikel-ansicht/dg/0/1/1544846/

Gegen 11 Uhr startete die Gruppe an der Feuerwache (Mitte) in Fürstenwalde. Kurz nach 12 traf sie an der Grillhütte Rabenhorst am Ortseingang von Berkenbrück ein. "Es ist schön, durch die Natur zu laufen und nette Gespräche zu führen", sagte Stefan Filensky, der Vorsitzende der Ortsgruppe. Rund fünf Kilometer ist die Tour lang. "8330 Schritte bin ich gegangen, 340 Kilokalorien habe ich verbraucht", stellte seine Stellvertreterin, Julia Meyer, erfreut beim Blick auf ihr Handy fest. "Ich will dieses Jahr beim 100 Kilometer langen Mammutmarsch mitlaufen und im August die Zugspitze besteigen", nannte Lars Wendland aus Brieskow-Finkenheerd einen Grund, warum er mitwanderte.

Gefragt nach den Zielen für die Fürstenwalder Stadtpolitik 2017 sagte Klaus Hemmerling: "Wir wollen den Trend, die Fraktionen zu wechseln, nicht mitmachen und unsere Ziele weiter eigenständig angehen." So solle zum Beispiel die Befestigung von Sandwegen in der Stadt forcieren werden - etwa die Kleist- und die Hauffstraße.