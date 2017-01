Gospelchor feiert JubilÃ¤um in Slubice

artikel-ansicht/dg/0/

Slubice/Frankfurt (Oder) (MOZ) Mit einem Jubiläumskonzert hat der Gospelchor "Heavenly Voices" am Sonnabend sein 15-jähriges Bestehen gefeiert. Die Sänger und ihr Chorleiter Holger Pätzeldt präsentierten den Zuhörern in der Aula des Collegium Polonicum einen Reigen beliebter und weniger bekannter Gospel. Bei schwieriger Saalakustik begeisterten die 25 Frauen und sieben Männer ihr Publikum besonders mit "Swing Low, Sweet Chariot" und dem Song "I Will Follow Him" aus dem Film "Sister Act". Der Einsatz von Tontechnik trübte den Klang allerdings bei vielen Liedern ein wenig. Und gerade an leiseren Stellen bewies der Chor deutlich, dass die technische Unterstützung überhaupt nicht nötig war.