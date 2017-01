Leistungen, Hoffnungen und Lob

artikel-ansicht/dg/0/

Vor fünf Jahren hatte Seelig ebenfalls im Saal der Feuerwehr seinen ersten Neujahrsempfang als Bürgermeister bestritten. Das war für ihn Anlass, nicht nur auf 2016, sondern auf diesen längeren Zeitraum zurückzublicken. Nach dem "viel zu frühen" Tod seines Amtsvorgängers Peter Alexander Block sei Begonnenes zu vollenden und Neues auf den Weg zu bringen gewesen, sagte das Stadtoberhaupt. Als Schlaglichter zählte er die Sanierung des Parktheaters 2012, die Umgestaltung des Mühlenplatzes 2013, die Wiedereröffnung des Lindenhotels und die Sanierung der Straße nach Hasenholz 2014 oder für 2015 den Beschluss zum Neubau einer Kita und das Besiegeln einer Partnerschaft mit dem irischen Adare zu den 50. Rosentagen auf.

Es habe auch Probleme gegeben, die man nicht lösen konnte oder die eine "längere Anlaufphase" benötigt hätten, sagte er. Zum Beispiel das Bemühen um Ausgliederung der Stadt aus dem Geltungsbereich der Naturparkverordnung. Mittlerweile sei im Umweltministerium Änderungsbedarf erkannt, gebe es Hoffnung auf eine Lösung. Zur Sprache kam auch wieder das Fontane-Heim mit Bettenhaus, das "Aushängeschild" am Stadteingang. Ein Vorentwurf für einen Bebauungsplan "Ferienhausgebiet am Weinbergsweg" sei den Stadtverordneten vorgestellt worden, in der Februarsitzung würden zu beiden Objekten detailliertere Pläne präsentiert, kündigte er an.

In den nächsten Wochen und Monaten werde es zudem um die Umgestaltung des Strandbereichs bis zum Bollwerk in eine Kurpromenade gehen. Nach Erstellung eines Bebauungsplans werde man mit Fördermitteln an die Realisierung gehen, sagte er.

Als Höhepunkt 2016 hob er unter anderem den Medienboard-Kinopreis für die Gebrüder Grund, die gelungene Kombination von Gesundheits- und Gartentag, die 51. Rosentage oder die Konzertreihe "Klassik im Grünen" hervor, die es seit 25 Jahren gibt. Er zählte den 90. Geburtstag von Käthe Reichel im März auf, deren früheres Haus von Strandhotel-Betreiber Jens Wandel gekauft wurde und als Ausstellungsstätte zugänglich bleibt, das Prädikat "Vom Kneipp-Bund anerkannte Einrichtung" für die Kurklinik Waldfrieden oder den 70. Geburtstag des Kindergartens. Da die Sanierung der Einrichtung aus den 1950er-Jahren mehr als eine Million Euro erfordern würde, habe man sich für einen Neubau an der Schuleentschieden. Man hoffe noch im Januar auf die Baugenehmigung.

Lob gab es ebenfalls für Vereine wie den der Kleinbahner, der "im Stillen agiert, aber Großes bewegt" und das Bahnhofsgebäude saniert, für den Kneipp- und Heimatverein sowie für Sportler und Freiwillige Feuerwehr. Vor allem bei der Kinder- und Jugendarbeit leisteten letztere ohne große Unterstützung der Kommune "Unbezahlbares", bringen den Jüngsten Werte wie Kameradschaft, Toleranz, Respekt und Einhalten von Regeln bei. Die traditionelle Spendensammlung beim Empfang lief deshalb zugunsten der Feuerwehr.

Stellvertretend für engagierte Ehrenamtler zeichnete der Bürgermeister Reiner Pawliczogk mit der Ehrennadel der Stadt aus. Der Geehrte sprach sich für parteiübergreifende Zusammenarbeit zugunsten Buckows aus. "Wir haben noch viel vor, ich bin dabei", sicherte er zu.

Der Bürgermeister verschwieg nicht, dass auch in Buckow Diskriminierung, Diffamierung und Populismus Einzug gehalten haben - meist anonym. Es mache aber Mut, dass sich eine breite Mehrheit gegen solche menschenverachtenden Umgangsformen stelle, Demokratie lebe und die Stimme erhebe.