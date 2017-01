Singende Botschafter der Kreisstadt

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Auf ein erfolgreiches Jahr 2016 mit vielen Höhepunkten konnte der Männerchor Beeskow bei seiner Jahreseröffnungsfeier am Sonnabend im Märkischen Dorfkrug in Ragow zurückblicken. Zu der Feier hatten die Sangesbrüder neben ihren Frauen auch zahlreiche Gäste und Förderer des Chores eingeladen. Als Einstimmung begrüßte der Männerchor musikalisch die Gäste. Sporadisch über den ganzen Abend verteilt gab es weitere Gesangseinlagen, die von den Gästen mit lebhaftem Beifall belohnt wurden. Ein buntes Programm mit viel Gesang, Tanz und humorvollen Sketch-Einlagen, vorgetragen von einigen Sangesbrüdern, sorgte für einen unterhaltsamen Abend.

Mit Musik durch 2017. Der MĂ€nnerchor Beeskow plant auch in diesem Jahr wieder eine ganze Reihe Konzerte, unter anderem auch in Berlin. © Dieter Gutsche

Neben seinem Rechenschaftsbericht für das Jahr 2016 gab leiter Günther Fürst eine Vorschau auf das neue Jahr 2017. Im vergangenen Jahr waren besondere Höhepunkte ein Besuch des Bundestages in Berlin, sowie die Chorreise nach Apolda. In diesem Jahr stehen eine Chorreise nach Wolfenbüttel, sowie ein Auftritt in Berlin zum 500 jährigen Jubiläum der Reformation an. Dazu sind natürlich auch die traditionellen Auftritte zum Stadtfest, das Weihnachtssingen, die Umrahmung von Festgottesdiensten, nicht nur in der Beeskower Marienkirche, sowie weitere Konzerte in der Region zu benennen. Bei den Konzertreisen ist der Männerchor immer ein wichtiger Repräsentant der Kreisstadt und macht Beeskow überregional bekannt.

Großen Dank gab es für die Aktivsten und Organisatoren des Chores allen voran dem Dirigenten, Kantor Matthias Alward. Ein weiteres Dankeschön galt den Sponsoren des Chores: Der Landkreis Oder-Spree, die Stadt Beeskow, die Sparkasse Oder-Spree, die Firma Loscon, das KIA Autohaus Kuchenbecker, die Fam. Kossatz aus Ragow sowie private Spender. Ohne diese finanzielle Unterstützung wäre die Arbeit des Männerchores nicht in dem Umfang möglich. 35 Mitglieder zählt der Männerchor zurzeit und sucht dringend Nachwuchs. Proben sind immer freitags ab 19 Uhr in der Alten Schule.