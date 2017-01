BÃ¼rgermeister kann Kritiker nicht beruhigen

artikel-ansicht/dg/0/

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Rund 100 Bürger aus der Gemeinde haben am Freitagabend die Informationsveranstaltung zum geplanten Bebauungsplanverfahren für ein rund vier Hektar großes Areal an der Akazienstraße besucht. Mehr als drei Stunden wurde diskutiert. Kritiker des Vorhabens waren eindeutig in der Überzahl, zeigte sich in Wortmeldungen und Beifallsbekundungen - manchmal etwas laut und gereizt, aber überwiegend sachlich. Sie wollen nun Unterschriften sammeln, damit nicht gebaut wird. Die Gemeindevertreter stehen am 26. Januar vor der Entscheidung, ob das Verfahren auf den Weg gebracht wird.