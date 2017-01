artikel-ansicht/dg/0/

Müllrose (MOZ) Hochoffiziell ging es in diesem Jahr beim Neujahrsempfang der Stadt Müllrose zu: Bürgermeister Detlef Meine überreichte in seiner Funktion als Vorsitzender des Amtsausschusses dem künftigen Amtsdirektor Matthias Vogel seine Ernennungsurkunde.

Er werde ein entscheidungsfreudiger und fröhlicher Amtsdirektor sein, versprach Matthias Vogel am Sonntag beim Neujahrsempfang der Stadt Müllrose im Schützenhaus. Und dass der künftig oberste Beamte im Amt Schlaubetal Humor hat, bewies er gleich. "Ein Vogel für das Schlaubetal ist nicht falsch", sagte er auf seinen Nachnamen anspielend. Die Lacher im vollbesetzten Schützenhaus hatte er da auf seiner Seite. Vogel versprach aber auch, das in ihn durch die Wahl gesetzte Vertrauen zu rechtfertigen. "Sie können sicher sein, dass ich kein politischer Beamter bin, sondern die politischen Vorgaben umsetze."

Dass der neue Amtsdirektor im Mittelpunkt stand, war darin begründet, dass Bürgermeister Detlef Meine den Empfang für einen offiziellen Akt nutzte. Er überreichte in seiner Funktion als Amtsausschussvorsitzender Matthias Vogel seine Ernennungsurkunde. Am 1. April wird er den Posten antreten. Ordnungsamtleister Steffen Mieck wird vom 10. bis 31. März in seiner Funktion als stellvertretender Amtsdirektor die Geschäfte führen.

Matthias Vogel versprach eine gute Zusammenarbeit. Dass es an der in der Vergangenheit zwischen dem Amt und der Stadt Müllrose immer wieder gehapert hat, ließ Detlef Meine in seiner Ansprache immer wieder anklingen. Das Stichwort dazu lautet: Tourismus. Im April dieses Jahres soll im Haus des Gastes eine neue Stelle besetzt werden, die Ausschreibung dafür läuft im März. Detlef Meine betonte, dass das Haus des Gastes nicht nur für die Touristen da sein soll, sondern auch für die Bürger der Stadt. Denn die Veranstaltungen, die in Müllrose stattfinden und die im vergangenen Jahr teilweise nicht gut liefen - genannt sei der Weihnachtszauber - seien nicht nur für die Touristen sondern auch für die Bürger der Stadt.

Dass sich Müllrose im vergangenen Jahr weiter gut entwickelt hat, machte Meine in seiner Rede unter anderem an der Einwohnerzahl fest. Zum 1. Januar dieses Jahres zählte die Gemeinde 4598 Einwohner. Das seien 61 mehr als ein Jahr zuvor. "Der Zuwachs ist ein Zeichen dafür, dass es in dieser Stadt vorwärts geht", so Meine. Man arbeite daran, die 5000er-Marke zu überschreiten.

Dazu gehört auch, dass Baugrundstücke ausgewiesen werden. Im Wohngebiet Porths Land seien alle 19 Parzellen verkauft, acht Häuser stehen schon. "Ende nächsten Jahres ist das Baugebiet abgeschlossen", ist sich der Bürgermeister sicher. Aufgabe nicht zuletzt des Amtes sei es nun, neue Bauflächen auszuweisen. Wenn der Haushalt rechtzeitig aufgestellt ist, dann könne in diesem Jahr mit dem Schulanbau begonnen werden. Die Stadt hatte dafür Fördermittel bekommen.

Der Bürgermeister nutzte die Gelegenheit, sich bei allen zu bedanken, die Müllrose voranbringen, bei den vielen Ehrenamtlichen, unter anderem der Feuerwehr und dem Beirat "Schöner Müllrose", der 2017 20 Jahre besteht.