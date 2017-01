Lasst die WeihnachtsbÃ¤ume noch einmal aufleuchten!

artikel-ansicht/dg/0/

Schenkenberg (MZV) 01.2017 findet unser jährliches Weihnachtsbaumverbrennen statt", informieren die Kameraden der Freiwillige Feuerwehr Schenkenberg und laden "alle Schenkenberger und Feuerwehrfreunde um 17:00 Uhr am Feuerwehrgerätehaus in der Kirschenallee 3c ein. Jeder, der seinen Weihnachtsbaum unserer Feuerschale überlässt, erhält dafür einen Glühwein. Für Speisen, Getränke und Spaß sorgen wir. Kommt einfach alle her zur Schenkenberger Feuerwehr!" Foto: tms/Archiv