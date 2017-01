Piraten wÃ¤hlen FÃ¼rstenwalder

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Die Brandenburger Piraten-Partei hat am Wochenende ihre Landesliste gewählt. Als Spitzenkandidat zur Bundestagswahl wurde Kai Hamacher bestimmt. Mit seiner politischen Erfahrung als Stadtverordneter Fürstenwaldes sowie 1. Vorsitzender des Regionalverbandes Dahme-Oder-Spree bringe er die geeignete Qualifikation mit, um thematische Akzente zu setzen, hieß es in einer Mitteilung. Stefan Schulz-Günther, Landesvorsitzender des Vereins "Mehr Demokratie" und Lehrer in Greifswald, kam auf den zweiten Platz der Liste für die Bundestagswahl.