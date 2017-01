Lodernde Flammen, glÃ¼hender Wein

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) Zahlreiche Besucher kamen am Sonnabend zum Weihnachtsbaumverbrennen auf den Schützenplatz nach Wriezen. Erstmalig hat dieses Jahr der Verein der Freiwilligen Feuerwehr Wriezen die Veranstaltung ausgerichtet.

Mit Tatkraft am Werk: Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr warfen immer wieder neue Tannen ins Feuer. © MOZ/Birte Förster

Bereits von Weitem sind die Flammen des großen Feuers zu sehen. Die zahlreich erschienenen Besucher genießen bei eisigen Temperaturen die Wärme. Etwa 150 bis 200 Bäume seien zusammengekommen, sagt Robby Menzel, Löschzugführer der Freiwilligen Feuerwehr in Wriezen. Auch die große Tanne, die während der Weihnachtszeit auf dem Marktplatz in Wriezen gestanden hat, sei dabei. "Wir denken, dass wir mit den Bäumen bis 22 oder 23 Uhr gut haushalten können."

Erstmalig richtet laut Menzel dieses Jahr die Interessengemeinschaft der Feuerwehr Wriezen die Veranstaltung aus. In den vergangenen sieben Jahren habe sich die Stadt darum gekümmert. "Wir freuen uns, dass uns die Stadt den Platz zur Verfügung stellt und auch die Stromanschlüsse", betonte Robby Menzel. Betreut worden sei die Veranstaltung aber auch in den Vorjahren von der Feuerwehr.

Unterstützt werden die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr außerdem vom Nachwuchs der Jugendfeuerwehr. 16 Kinder und Jugendliche sind laut Jugendwartin Anja Rosch dabei.

Wie bereits in den Vorjahren wird auch für eine angemessene Verköstigung gesorgt. Heiße Getränke wie Glühwein und Kakao sowie Bratwürstchen gibt es an einem Stand. Neu sei dieses Jahr ein zusätzlicher Stand mit Zuckerwatte, gebrannten Mandeln und anderen Süßigkeiten, sagt Robby Menzel. Vor allem die jüngsten Besucher können sich daran erfreuen. Außerdem ist ein Mitglied der Feuerwehr dieses Jahr als DJ im Einsatz und sorgt für die entsprechende Musik auf dem Platz. Die Veranstaltung kommt gut an. "Es ist wieder gut gefüllt", ist der Löschzugführer mit der Resonanz zufrieden.

Auf dem Schützenplatz sind am Samstagabend auch Jennifer Mann mit ihrer Tochter Lea und ihrer Nichte Finja unterwegs. Um sich ausreichend warm zu halten, trinken alle drei einen heißen Kakao. Bereits im vergangenen Jahr seien sie zum Weihnachtsbaumverbrennen, gekommen, erzählt Jennifer Mann. "Es ist schön", sagt die Wriezenerin. "Auch, dass wir dadurch die Feuerwehr unterstützen können."