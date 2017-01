Bittere Heimniederlage fÃ¼r den 1. SV

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Wer 1:0 führt, der verliert - sagt eine alte Handballweisheit. Das traf auch im Spiel des 1. SV Eberswalde gegen den Gast von der TSG Lübbenau 63 zu. Mit 25:30 Unterlagen die Gastgeber am Ende in der Handball-Brandenburgliga.

Dabei sah es zu Beginn gar nicht danach aus. Moritz Assmann brachte sein Team mit zwei Toren schnell mit 2:0 in Führung. Der Tabellensechste Eberswalde wollte mit einem Sieg gegen den Tabellennachbarn (5.) an diesem in der Tabelle wieder vorbeiziehen und nicht weiter abrutschen und damit Kontakt zur Abstiegsregion bekommen.

Die Lübbenauer, die in der vergangenen Saison in der Ostsee-Spree-Liga spielten, mussten nach dem Abstieg den Abschied der kompletten Stammbesetzung verkraften. Sechs Leistungsträger verließen das Team und der Trainer musste eine neue, wettbewerbsfähige Mannschaft zusammenbauen. Junge Spieler aus dem Nachwuchs sowie einige Spieler aus der zweiten Mannschaft rückten auf. Zu Beginn der Saison hatten die Spreewälder verständlicher Weise dann auch Probleme. Die ersten drei Spiele wurden verloren, danach ging es aber bergauf. Mittlerweile hat sich die Mannschaft stabilisiert und hat jetzt schon ein positives Punktekonto (11:9).

Beim 1. SV Eberswalde verlief die Entwicklung entgegengesetzt. Nach drei Siegen zu Beginn und der Tabellenführung, baute die Mannschaft immer mehr ab und befindet sich jetzt im breiten Mittelfeld. Ohne den nach Bad Freienwalde abgewanderten Johann Schewtschuk, dafür aber mit dem aus Bad Freienwalde gekommenen Nick Hoffmann, trat der 1. SV zum ersten Spiel im Jahr 2017 und dem letzten der Hinrunde an.

Mit seinem Tor zum 5:3-Zwischenstand erzielte der neue Mittelmann sein erstes Tor für seinen neuen Verein. Bis dahin lief es beim Gastgeber noch einigermaßen rund, obwohl auch zu diesem Zeitpunkt die Chancenverwertung nicht optimal war. Misa Skenderi vergibt zweimal freistehend gute Tormöglichkeiten. Mit seinem sehr schönen Tor im Anschluss sorgt er aber dafür, dass nach dem 5:5 sein Team wieder mit 6:5 in Führung geht.

Die Gäste haben jetzt aber Blut geleckt und werden immer stärker. Beim 9:8, erzielt von Maximilian Stooß, führten die Barnimer dann zum letzten Mal in diesem Match.

Mit vier Toren in Folge stürmte die TSG-Mannschaft förmlich an den Gastgebern vorbei und es steht 9:12 für den Gast. Die Aufholjagd des 1. SV verpufft, weil 100prozentige Torchancen nicht genutzt werden (Hainichen, Romanowski). Dagegen überwinden die Spreewälder immer wieder die nicht sattelfeste Deckung des 1. SV und erhöhen den Spielstand auf 10:15 und 11:16.

Trainer Torsten Raeck nahm eine Auszeit, um sein Team wieder wach zu rütteln. Nach dem 12:17 starteten die Gastgeber dann doch noch eine Aufholjagd vor der Pause. Sie kamen beim 16:17 in der letzten Minute vor dem Halbzeitpfiff sogar noch zum Anschlusstreffer. Mit einem 16:18-Halbzeitstand traten beide Mannschaften den Gang in die Kabinen zur Halbzeitpause an.

Der Beginn der zweiten Halbzeit ging aus Sicht der Eberswalder vollends daneben. Fast 12 Minuten herrschte Torflaute bei den Barnimern, die Lübbener trafen dagegen fünf Mal. Der Spielstand von 16:23 war ernüchternd für die Eberswalder Spieler und Zuschauer. Die Spreewälder schalteten mit ihrer offensiven Deckung fast den gesamten Eberswalder Rückraum aus. Lediglich Moritz Assmann konnte die Erwartungen erfüllen (11 Tore). Jeffrey Osterloh (0) und Tomasz Romanowski (2) blieben blass in diesem Spiel. Aber auch von den anderen Positionen in der Eberswalder Mannschaft wurde mehrfach gesündigt.

Lübbenau spielte dagegen locker und engagiert weiter und traf. Nach 52 Spielminuten stand ein deprimierendes 19:29 an der Anzeigentafel. Dem 1. SV Eberswalde drohte ein Debakel in eigener Halle. Die Gäste ließen in den letzten Minuten die Zügel etwas schleifen. Das nutzten die Gastgeber noch zu einer Resultatsverbesserung aus. Am Ende gab es trotzdem eine klare 25:30-Niederlage.

Trainer Torsten Raeck: "Wir haben nicht schlecht begonnen. Die Chancenverwertung war sehr schlecht. Unsere Abwehr fand teilweise keinen Zugriff auf den Gegner. Uns haben die nötige Aggressivität in der Deckung und die nötige Wurfkraft aus dem Rückraum gefehlt."

Lübbenaus Trainer René Nolde war erwartungsgemäß zufrieden: "Wir wussten um die Stärke des Eberswalder Rückraumes und haben ihm mit einer offensiven 3:2:1-Deckung die Wirkung genommen."

Eberswalde: Kulitzscher, Piontek; Assmann (11/5), Osterloh, Jaenichen (1), Ludwig, Sommerfeld, Raeck (1), Skenderi (4), Romanowski (2), Stooß (4), Hoffmann (2), Kuhlmann, Wielsch