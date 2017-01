In der Hauptstadt deutlich abgewatscht

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Letztlich chancenlos war die Staffel des UBV 48 Schwedt in ihrem Auswärtskampf der 1. Bundesliga: Beim Boxteam Hertha BSC setzte es eine deutliche 8:15-Niederlage. Den nächsten Heimkampf der Oderstädter gibt es am 4. Februar.

artikel-ansicht/dg/0/1/1544864/

Mit etwa 30 Fans im Bus machte sich der UBV 48 am Sonnabend auf den Weg in die Hauptstadt. Fahrer Burkhard Kuhl nahm den ersten Applaus des Tages entgegen, weil er durch seinen Lohnverzicht diese Fahrt erst bezahlbar gemacht hat.

Mit der guten Laune war es für die Verantwortlichen dann beim offiziellen Wiegen in Berlin vorbei. In den Unterlagen von Mittelgewichtler Brain Hellwig fehlte die Lizenzmarke für 2017! Da halfen kein Lamentieren und auch keine Schuldzuweisungen - die UBV-Staffel lag schon vor dem ersten Gong mit 0:2 hinten.

In der 56-kg-Klasse gewann dann Tomasz Resol für Schwedt gegen den Deutschen U-21-Meister Alen Rahimic. Beide boxten auf hohem Niveau und schenkten sich keine Pausen. Der Sieg des UBV-Kämpfers war knapp, aber verdient. Dass dies die einzige Auseinandersetzung sein sollte, welche die Gäste an diesem Abend gewinnen, ahnte zu diesem Zeitpunkt noch niemand.

Schier unlösbar schien die Aufgabe von Germann Jabs, der gegen den aktuellen Deutschen Meister in der 60-kg-Klasse, Adthe Gashi, boxen musste. Der 18-jährige Schwedter lieferte einen blitzsauberen Kampf ab - mit etwas mehr Zutrauen und Routine wäre mehr möglich gewesen. So verlor er nach Punkten. Der 18-jährige Karol Kowal konnte gegen Berlins Andranik Voskanyan nicht überzeugen und verlor in der 64-kg-Klasse. Das Geschehen setzte sich im Limit bis 69 Klasse fort. Auch Alexander Jegorow legte wie seine Vorgänger großen Kampfgeist an den Tag, aber war dem Berliner Mohamed Charour technisch klar unterlegen.

Nun ruhten die Schwedter Hoffnungen auf Mannschaftskapitän Roy Baumann. Für ihn hatten die Berliner im Halbschwergewicht den mehrfachen Deutschen Meister Konstantin Buga aufgeboten. Durchgängig hielt Baumann den gefährlichen Kontrahenten auf Distanz und traf immer wieder mit der Führhand. Dass Buga zum Sieger erklärt wurde, war wohl nicht nur ein Heimurteil, sondern auch seinem Namen geschuldet.

Im Schwergewicht gab der Syrer Mamoud Kakeh seinen Liga-Einstand für den UBV - und dies musste er gleich gegen den aktuellen Deutschen Schwergewichtsmeister Marco Deckmann tun. Kakeh kämpfte stark, hatte aber letztlich nicht die Mittel, um zu gewinnen.

Auch Superschwergewichtler Erik Brechlin gelang keine Ergebniskorrektur für die Gäste mehr. Nach einem schlagstarken Gefecht gegen den österreichischen Meister Aleksander Mraovic glaubte die Schwedter Ecke zwar an einen knappen Sieg für ihren Kämpfer, aber das Kampfgericht entschied sich für den Hauptstädter.

Damit hat das Boxteam Hertha BSC seine Favoritenrolle in der Bundesliga deutlich untermauert - für den UBV 48 stand eine bittere 8:15-Niederlage zu Buche.

Der andere Vergleich der zweiten Runde (Hamburg Giants gegen Hanse Wismar) findet erst am 18. März statt, dafür stehen sich kommendes Wochenende die Hamburger und die Berliner gegenüber. Das Duell UBV 48 gegen Hanse Wismar vom dritten Wettkampftag ist für den 4. Fe-bruar angesetzt, bereits 14 Tage später gibt es in Wismar den Rückkampf, ehe sich die uckermärkischen Box-Fans auf den Heimkampf gegen Hertha BSC am 11. März freuen können.